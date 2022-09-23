***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.02.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 188.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 17.03.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 25.11.2022Vade (Gün Sayısı) 63Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 4,1425Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 24,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 26,51Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFHK2249Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.03.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 22.09.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 22.09.2022Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 23.09.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 4.322.600İhraç Fiyatı 0,96022Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 25.11.2022Kayıt Tarihi 24.11.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.11.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 4.322.600Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalar63 gün vadeli 4.322.600-TL nominal tutarlı nitelikli yatırmcıya satışı yapılan iskontolu finansman bonosu satışımız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064906BIST