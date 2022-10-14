***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.08.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 320.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 29.09.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 23.12.2022Vade (Gün Sayısı) 70Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 4,5068Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,5Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,84Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFHA2217Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 13.10.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 14.10.2022Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 14.10.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 16.285.000İhraç Fiyatı 0,95688Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 23.12.2022Kayıt Tarihi 22.12.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.12.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.285.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalar70 gün vadeli 16.285.000-TL nominal tutarlı nitelikli yatırmcıya satışı yapılan iskontolu finansman bonosu satışımız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072190BIST