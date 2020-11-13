***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi13/11/2020Mevcut Sermaye (TL)80000000Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)130000000Bedelli Artırım Tutarı (TL)50000000Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)Bedelli Artırım Oranı (%)% 62,5Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)Bedelsiz Artırım Oranı (%)% 0Sermaye Azaltım Tutarı (TL)Sermaye Azaltım Oranı (%)% 0Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç TarihiRüçhan Hakkı Kullanım Bitiş TarihiSermaye Azaltım TarihiSermaye Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimizin 13/11/2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şirketin hisse senedi değerinin, 1 Krş olarak belirlenmesine, önceki hisse senedi adedinin bu durumu karşılayacak şekilde 100 kat artırılarak 80.000.000 adet iken 8.000.000.000 adet olarak değiştirilmesine, Şirket ödenmiş sermayesinin 80.000.000-TL'den, 50.000.000-TL nakden artırılarak 130.000.000 TL'ye çıkarılmasına, 50.000.000 TL sermaye artırımı nedeni ile ortaklara payları nispetinde beheri 1-Krş üzerinden 5.000.000.000 adet hisse dağıtılmasına, Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesi, "Hisse Senetleri" başlıklı 7. maddesi ve "Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri" başlıklı 17. maddesinin tadil edilmesinin kabulüne, Ana sözleşme tadilinin gerekli yasal izinlerin de alınmasını müteakip yapılacak ilk Genel Kurul'da onaya sunulmasına, karar verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888483BIST