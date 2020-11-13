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***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi

13.11.2020 20:07
GÜNCEL HABERLER



***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )

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Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/11/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/11/2020
Mevcut Sermaye (TL)
80000000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
130000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
50000000
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
-
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 62,5
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
0
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 0
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi

Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi

Sermaye Azaltım Tarihi

Sermaye Tescil Tarihi

Açıklamalar

Şirketimizin, 13/11/2020 tarih ve 888483 sayılı duyurumuz sehven  yanlış bildirilmiş olup, Sermaye Artırımına İlişkin düzeltilen metin aşağıdaki gibidir.
Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu toplantısında
-       Şirketin hisse senedi değerinin, 1 Krş olarak belirlenmesine, önceki hisse senedi adedinin bu durumu karşılayacak şekilde 100 kat arttırılarak 80.000.000 adet iken 8.000.000.000 adet olarak değiştirilmesine,
-       Şirket ödenmiş sermayesinin 80.000.000.-TL'den, 50.000.000.-TL nakden arttırılarak 130.000.000.- TL'ye çıkarılmasına,
-       50.000.000.- TL sermaye arttırımı nedeni ile ortaklara payları nispetinde beheri 1-Krş üzerinden 5.000.000.000 adet hisse dağıtılmasına,
-       Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin Ek'deki şekilde tadil edilmesinin kabulüne,
-       Ana sözleşme tadilinin gerekli yasal izinlerin de alınmasını müteakip yapılacak ilk Genel Kurul'da onaya sunulmasına,
-       Ortaklık pay defterine yeni payların Genel Kurul'un sermaye arttırımını onaylaması halinde işlenmesine,
-       Yukarıda yer verilen süreçlerin yürütülmesi, gerekli izinlerin alınması, tescil ve ilan işlemlerinin yapılması ve pay defterine işlenmesi hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine 
 
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888539


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KARTN 2.145,00 49.626.554 % 10,00  
DENGE 5,94 8.495.986 % 10,00  
SEYKM 13,97 15.229.648 % 10,00  
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Altın Gr. 463 463 -1,22  
Cumhuriyet 3.107 3.154 5,00  
Tam 3.091 3.171 6,27  
Yarım 1.494 1.534 3,03  
Çeyrek 749 767 1,51  
Gümüş.Ons 24,62 24,66 0,39  
Gümüş Gr. 6,04 6,05 0,05  
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