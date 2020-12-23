***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi13/11/2020Mevcut Sermaye (TL)80000000Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)130000000Bedelli Artırım Tutarı (TL)50000000Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)Bedelli Artırım Oranı (%)% 62,5Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)Bedelsiz Artırım Oranı (%)% 0Sermaye Azaltım Tutarı (TL)Sermaye Azaltım Oranı (%)% 0Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç TarihiRüçhan Hakkı Kullanım Bitiş TarihiSermaye Azaltım TarihiSermaye Tescil Tarihi23/12/2020AçıklamalarŞirket ana sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6.maddesi 23.12.2020 tarihinde tescil olmuştur.23.12.2020 tarih ve 10230 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894585BIST