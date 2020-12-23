***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi
23.12.2020 18:48
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )
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Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/11/2020
Mevcut Sermaye (TL)
80000000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
130000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
50000000
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
-
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 62,5
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
0
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 0
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
-
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
-
Sermaye Azaltım Tarihi
-
Sermaye Tescil Tarihi
23/12/2020
Açıklamalar
Şirket ana sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6.maddesi 23.12.2020 tarihinde tescil olmuştur.
23.12.2020 tarih ve 10230 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894585
BIST