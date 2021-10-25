Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi

25.10.2021 21:00



***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/10/2021
Mevcut Sermaye (TL)
130000000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
180000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
50000000
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
0
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 38,46
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
0
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 0
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
-
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
-
Sermaye Azaltım Tarihi
-
Sermaye Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimizin 25.10.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şirket ödenmiş sermayesinin 130.000.000-TL'den, 50.000.000-TL nakden artırılarak 180.000.000 TL'ye çıkarılmasına, 50.000.000 TL sermaye artırımı nedeni ile ortaklara payları nispetinde beheri 1-Krş üzerinden 5.000.000.000 adet hisse dağıtılmasına, Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesinin kabulüne, Ana sözleşme tadilinin gerekli yasal izinlerin de alınmasını müteakip yapılacak ilk Genel Kurul'da onaya sunulmasına, Ortaklık pay defterine yeni payların Genel Kurul'un sermaye artırımını onaylaması halinde işlenmesine, Yukarıda yer verilen süreçlerin yürütülmesi, gerekli izinlerin alınması, tescil ve ilan işlemlerinin yapılması ve pay defterine işlenmesi hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972305


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.493
Değişim :  0,88% |  13,00
Açılış :  1.475  
Önceki Kapanış :  1.480  
En Yüksek
1.495 En Düşük
1.471
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKFGY 6,27 35.363.839 % 10,00  
FRIGO 23,10 26.180.753 % 10,00  
MERIT 26,18 24.496.990 % 10,00  
DOBUR 45,24 14.396.761 % 9,97  
KSTUR 265,80 816.259 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,5818 9,5834 % -0,20  
Euro 11,1282 11,1548 % -0,34  
Sterlin 13,1634 13,2294 % -0,03  
Frank 10,3871 10,4496 % -0,53  
Riyal 2,5479 2,5607 % -0,18  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.808 1.808 15,52  
Altın Gr. 556 557 2,95  
Cumhuriyet 3.686 3.742 55,00  
Tam 3.667 3.759 54,60  
Yarım 1.772 1.818 26,41  
Çeyrek 889 909 13,21  
Gümüş.Ons 24,56 24,59 0,27  
Gümüş Gr. 7,56 7,57 0,06  
B. Petrol 85,05 85,05 0,41  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru