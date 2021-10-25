***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi25/10/2021Mevcut Sermaye (TL)130000000Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)180000000Bedelli Artırım Tutarı (TL)50000000Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)Bedelli Artırım Oranı (%)% 38,46Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)Bedelsiz Artırım Oranı (%)% 0Sermaye Azaltım Tutarı (TL)Sermaye Azaltım Oranı (%)% 0Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç TarihiRüçhan Hakkı Kullanım Bitiş TarihiSermaye Azaltım TarihiSermaye Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimizin 25.10.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şirket ödenmiş sermayesinin 130.000.000-TL'den, 50.000.000-TL nakden artırılarak 180.000.000 TL'ye çıkarılmasına, 50.000.000 TL sermaye artırımı nedeni ile ortaklara payları nispetinde beheri 1-Krş üzerinden 5.000.000.000 adet hisse dağıtılmasına, Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesinin kabulüne, Ana sözleşme tadilinin gerekli yasal izinlerin de alınmasını müteakip yapılacak ilk Genel Kurul'da onaya sunulmasına, Ortaklık pay defterine yeni payların Genel Kurul'un sermaye artırımını onaylaması halinde işlenmesine, Yukarıda yer verilen süreçlerin yürütülmesi, gerekli izinlerin alınması, tescil ve ilan işlemlerinin yapılması ve pay defterine işlenmesi hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972305BIST