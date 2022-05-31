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***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi

31.05.2022 17:21
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi


***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )

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Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/05/2022
Mevcut Sermaye (TL)
180000000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
110000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
50000000
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
0
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 83,33
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
0
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 0
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
120000000
Sermaye Azaltım Oranı (%)
-% 66,66
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
-
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
-
Sermaye Azaltım Tarihi
-
Sermaye Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu toplantısında
       Şirketin Sermayesi başlıklı 6. Maddesinde yer alan A, B, C grubu hisselerin, ortakların payları nisbetinde birleştirilmesine,        Şirket bilançosunda oluşan zararların telafisi için geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmek üzere şirket sermayesinin eş zamanlı olarak, 120.000.000-TL azaltılarak 50.000.000-TL arttırılmasına,        120.000.000-TL sermaye azaltımı nedeni ile ortaklara payları nispetinde beheri 1-Krş üzerinden 12.000.000.000 adet hisse azaltılmasına,        50.000.000-TL sermaye artırımı nedeni ile ortaklara payları nispetinde beheri 1-Krş üzerinden 5.000.000.000 adet hisse dağıtılmasına,        Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin Ek'deki şekilde tadil edilmesinin kabulüne,        Ana sözleşme tadilinin gerekli yasal izinlerin de alınmasını müteakip yapılacak ilk Genel Kurul'da onaya sunulmasına,        Ortaklık pay defterine yeni payların Genel Kurul'un sermaye artırımını onaylaması halinde işlenmesine,        Yukarıda yer verilen süreçlerin yürütülmesi, gerekli izinlerin alınması, tescil ve ilan işlemlerinin yapılması ve pay defterine işlenmesi hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine 
                      
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033590


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ULUUN 15,65 235.881.343 % 9,98  
OZRDN 12,91 2.388.752 % 9,97  
MZHLD 80,55 18.433.378 % 9,97  
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Altın Gr. 971 971 1,94  
Cumhuriyet 6.491 6.589 14,00  
Tam 6.457 6.620 17,66  
Yarım 3.121 3.202 8,55  
Çeyrek 1.565 1.601 4,27  
Gümüş.Ons 21,82 21,84 0,27  
Gümüş Gr. 11,47 11,48 0,11  
B. Petrol 117 117 1,40  
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