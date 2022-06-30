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***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi

30.06.2022 16:50
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi


***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )

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Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31/05/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/05/2022
Mevcut Sermaye (TL)
180000000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
110000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
50000000
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
0
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 83,33
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
0
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 0
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
120000000
Sermaye Azaltım Oranı (%)
-% 66,66
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
-
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
-
Sermaye Azaltım Tarihi
-
Sermaye Tescil Tarihi
30/06/2022
Açıklamalar

Şirket Ana Sözleşmesi' nin sermaye ile ilgili 6. maddesi 30/06/2022 tarihinde tescil olmuştur.
30/06/2022 tarih ve 10610 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040396


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NUGYO 5,02 101.191.559 % 9,85  
YGGYO 22,82 10.203.382 % 9,61  
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Altın Gr. 974 974 1,18  
Cumhuriyet 6.493 6.591 -8,00  
Tam 6.483 6.576 -65,00  
Yarım 3.173 3.215 -32,00  
Çeyrek 1.589 1.607 -16,00  
Gümüş.Ons 20,31 20,34 -0,42  
Gümüş Gr. 10,96 10,98 -0,14  
B. Petrol 110 110 -2,45  
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