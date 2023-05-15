***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi15/05/2023Mevcut Sermaye (TL)200000000Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)300000000Bedelli Artırım Tutarı (TL)100000000Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)Bedelli Artırım Oranı (%)% 50Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)Bedelsiz Artırım Oranı (%)% 0Sermaye Azaltım Tutarı (TL)Sermaye Azaltım Oranı (%)% 0Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç TarihiRüçhan Hakkı Kullanım Bitiş TarihiSermaye Azaltım TarihiSermaye Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu toplantısında1- Şirketimizin Bankamızın anlaşmış olduğu denetim firmaları ile Bağımsız Denetim Sözleşmeleri imzalanması konusunda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,2- Şirket ödenmiş sermayesinin 200.000.000.-TL'den, ‘her türlü muvazaadan ari olarak' 100.000.000.-TL nakden artırılarak 300.000.000.- TL'ye çıkarılmasına,3- 100.000.000.-TL sermaye artırımı nedeni ile ortaklara payları nispetinde beheri 1-Krş üzerinden 10.000.000.000 adet hisse dağıtılmasına,4- Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin Ek'deki şekilde tadil edilmesinin kabulüne,5- Ana sözleşme tadilinin gerekli yasal izinlerin de alınmasını müteakip yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda onaya sunulmasına,6- Ortaklık pay defterine yeni payların, Genel Kurul'un sermaye artırımını onaylaması halinde işlenmesine,7- Yukarıda yer verilen süreçlerin yürütülmesi, gerekli izinlerin alınması, tescil ve ilan işlemlerinin yapılması ve pay defterine işlenmesi hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesinekarar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151327BIST