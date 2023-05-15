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***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi

15.05.2023 15:15
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi


***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )

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Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/05/2023
Mevcut Sermaye (TL)
200000000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
300000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
100000000
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
0
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 50
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
0
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 0
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi

Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi

Sermaye Azaltım Tarihi

Sermaye Tescil Tarihi

Açıklamalar

                   Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu toplantısında
1-   Şirketimizin Bankamızın anlaşmış olduğu denetim firmaları ile Bağımsız Denetim Sözleşmeleri imzalanması konusunda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,
2-   Şirket ödenmiş sermayesinin 200.000.000.-TL'den, ‘her türlü muvazaadan ari olarak' 100.000.000.-TL nakden artırılarak 300.000.000.- TL'ye çıkarılmasına,
3-   100.000.000.-TL sermaye artırımı nedeni ile ortaklara payları nispetinde beheri 1-Krş üzerinden 10.000.000.000 adet hisse dağıtılmasına,
4-   Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin Ek'deki şekilde tadil edilmesinin kabulüne,
5-   Ana sözleşme tadilinin gerekli yasal izinlerin de alınmasını müteakip yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda onaya sunulmasına,
6-   Ortaklık pay defterine yeni payların, Genel Kurul'un sermaye artırımını onaylaması halinde işlenmesine,
7-   Yukarıda yer verilen süreçlerin yürütülmesi, gerekli izinlerin alınması, tescil ve ilan işlemlerinin yapılması ve pay defterine işlenmesi hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine 
 
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151327


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Tam 9.131 9.405 -624,91  
Yarım 4.497 4.666 -198,00  
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