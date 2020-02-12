***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.02.2020 15:03
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 07.11.2019 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 06.12.2019 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 20.12.2019 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 10.01.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 03.02.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818591
BIST
15:12121.142
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 1.344,34
|Açılış
|: 119.940
|
|Önceki Kapanış
|: 119.798
|
121.370
En Düşük
119.229
15:126,0391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0223
|Açılış
|: 6,0410
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0240
|
6,0483
En Düşük
6,0002
15:126,5921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0196
|Açılış
|: 6,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5750
|
6,6047
En Düşük
6,5491
15:12304,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,87
|Açılış
|: 304,34
|
|Önceki Kapanış
|: 303,47
|
304,86
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|13,17
|162.327.755
|% 19,95
|
|HUBVC
|44,90
|7.425.753
|% 15,31
|
|ESCOM
|4,02
|47.713.177
|% 14,86
|
|EDIP
|2,16
|19.013.052
|% 13,09
|
|ASELS
|27,94
|3.203.467.196
|% 12,84
|
|KRSAN
|8,83
|103.605
|% -9,99
|
|TRCAS
|3,82
|332.515.342
|% -7,28
|
|RALYH
|7,25
|522.781
|% -6,45
|
|VESBE
|23,84
|4.512.771
|% -4,26
|
|RYSAS
|9,89
|4.088.060
|% -4,07
|
|ASELS
|27,94
|3.203.467.196
|% 12,84
|
|THYAO
|14,82
|2.364.157.090
|% 3,64
|
|HALKB
|7,27
|583.040.347
|% 4,76
|
|ODAS
|2,22
|448.634.123
|% 2,78
|
|GARAN
|11,89
|418.180.964
|% -0,25
|
|IHLGM
|1,34
|305.059.068
|% 0,00
|
|ODAS
|2,22
|448.634.123
|% 2,78
|
|EKGYO
|1,67
|277.269.823
|% 1,21
|
|THYAO
|14,82
|2.364.157.090
|% 3,64
|
|KRDMD
|2,93
|347.100.491
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8131
|7,8523
|% 0,51
|
|Frank
|6,1709
|6,2081
|% 0,43
|
|Riyal
|1,6057
|1,6138
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.566
|-2,31
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,86
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|2,00
|
|Tam
|2.006
|2.056
|-1,17
|
|Yarım
|970
|995
|-0,57
|
|Çeyrek
|486
|497
|-0,28
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,59
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,08
|55,08
|1,07
|
Seans Raporu
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15:24XU100
Endeks 121, 074 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 07 üstünde . İşlem hacmi 13, 863.00 milyon TL de
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15:24GARFA
Yüzde 7.19 oranında artışla 5.22 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 685, 351 adet işlem
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15:23OZBAL
Yüzde 11.89 oranında artışla 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 269, 316 adet işlem
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15:22CRFSA
Yüzde 6.12 oranında artışla 7.63 lira fiyatla işlem gören hissede 614, 134 adet işlem
-
15:21GARFA
Yüzde 6.78 oranında artışla 5.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 680, 051 adet işlem