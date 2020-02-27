***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.02.2020 16:07
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 07.11.2019 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 06.12.2019 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 20.12.2019 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 10.01.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 03.02.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 27.02.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822018
BIST
17:01111.776
En Yüksek
|Değişim
|: -2,95%
|| -3.395,16
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
111.353
17:016,1751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0226
|Açılış
|: 6,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1761
En Düşük
6,1506
17:016,7789
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,0814
|Açılış
|: 6,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7815
En Düşük
6,6963
17:01328,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 4,06
|Açılış
|: 328,05
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
328,05
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,38
|60.819.043
|% 14,97
|
|KRONT
|23,36
|58.966.951
|% 13,51
|
|EKIZ
|1,24
|296.615
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|432.674
|% 9,68
|
|BALAT
|2,72
|446.415
|% 9,68
|
|ALGYO
|15,51
|146.013.798
|% -12,87
|
|MRSHL
|54,00
|17.001.292
|% -10,00
|
|HALKS
|3,24
|135.239
|% -10,00
|
|BURCE
|6,84
|4.199.302
|% -9,52
|
|SNPAM
|5,70
|1.914.757
|% -9,52
|
|THYAO
|12,55
|2.298.720.737
|% -5,21
|
|ASELS
|28,08
|1.077.291.124
|% -3,17
|
|KRDMD
|2,79
|809.036.422
|% -4,12
|
|IHLGM
|1,32
|534.360.754
|% -0,75
|
|GARAN
|10,25
|468.216.612
|% -3,57
|
|IHLGM
|1,32
|534.360.754
|% -0,75
|
|KRDMD
|2,79
|809.036.422
|% -4,12
|
|EKGYO
|1,50
|332.915.659
|% -1,32
|
|THYAO
|12,55
|2.298.720.737
|% -5,21
|
|ODAS
|2,09
|308.246.499
|% -4,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9303
|7,9701
|% 0,14
|
|Frank
|6,3442
|6,3825
|% 1,09
|
|Riyal
|1,6400
|1,6482
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|15,16
|
|Altın Gr.
|327
|327
|3,20
|
|Cumhuriyet
|2.169
|2.202
|21,00
|
|Tam
|2.158
|2.212
|22,30
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|10,79
|
|Çeyrek
|523
|535
|5,40
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,02
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,03
|
|B. Petrol
|51,24
|51,24
|-1,57
|