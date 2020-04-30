***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.04.2020 16:16
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 10.01.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 03.02.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 04.03.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 30.04.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841704
BIST
16:0199.648
En Yüksek
|Değişim
|: -1,92%
|| -1.947,56
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
16:016,9906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0409
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9913
En Düşük
6,9408
16:017,5760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0167
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6076
En Düşük
7,5375
16:01383,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,47
|Açılış
|: 383,30
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
380,93
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,61
|47.446.377
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|GLRYH
|10,40
|30.152.354
|% 9,94
|
|RTALB
|22,38
|82.849.034
|% 9,92
|
|EKIZ
|9,76
|4.725.158
|% 9,91
|
|DEVA
|16,20
|16.468.612
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|14.325.925
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|PINSU
|7,03
|17.752.603
|% -9,99
|
|GARAN
|8,30
|1.202.770.180
|% -1,31
|
|THYAO
|10,54
|549.707.780
|% -0,75
|
|ASELS
|26,86
|497.124.032
|% -1,97
|
|PETKM
|3,54
|437.613.174
|% -1,67
|
|AFYON
|2,57
|357.338.749
|% 1,18
|
|ADESE
|1,44
|225.770.763
|% -6,49
|
|GARAN
|8,30
|1.202.770.180
|% -1,31
|
|AFYON
|2,57
|357.338.749
|% 1,18
|
|IHLGM
|1,04
|133.088.944
|% -3,70
|
|PETKM
|3,54
|437.613.174
|% -1,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7176
|8,7613
|% 0,89
|
|Frank
|7,1658
|7,2090
|% 0,81
|
|Riyal
|1,8557
|1,8650
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|-12,46
|
|Altın Gr.
|383
|383
|0,64
|
|Cumhuriyet
|2.457
|2.514
|2,00
|
|Tam
|2.522
|2.576
|2,00
|
|Yarım
|1.228
|1.259
|1,00
|
|Çeyrek
|616
|630
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|15,03
|15,08
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,38
|-0,05
|
|B. Petrol
|26,18
|26,18
|1,96
|
Seans Raporu
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