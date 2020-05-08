***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.05.2020 16:04
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 03.02.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 04.03.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 30.04.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 08.05.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843676
BIST
17:2197.928
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -470,38
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
97.790
17:217,1292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0364
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
17:217,7402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0506
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
17:21394,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,41
|Açılış
|: 394,25
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|ALKIM
|13,18
|280.591.043
|% 9,92
|
|ALKA
|9,44
|27.485.342
|% 9,90
|
|ALYAG
|1,34
|2.796.056
|% 9,84
|
|AFYON
|2,87
|588.837.257
|% 3,24
|
|ADBGR
|6,98
|4.004.686
|% 1,16
|
|ARCLK
|15,39
|103.997.808
|% -2,96
|
|ALARK
|4,58
|57.586.105
|% -2,76
|
|ASUZU
|11,29
|8.313.942
|% -2,67
|
|AGYO
|1,56
|9.509.076
|% -2,50
|
|AEFES
|16,99
|60.868.120
|% -2,41
|
|AFYON
|2,87
|588.837.257
|% 3,24
|
|AKBNK
|5,60
|347.245.388
|% -1,06
|
|ALKIM
|13,18
|280.591.043
|% 9,92
|
|ASELS
|26,64
|253.144.801
|% -0,67
|
|ARCLK
|15,39
|103.997.808
|% -2,96
|
|AFYON
|2,87
|588.837.257
|% 3,24
|
|AKBNK
|5,60
|347.245.388
|% -1,06
|
|YYAPI
|0,54
|24.585.640
|% 1,89
|
|ALKIM
|13,18
|280.591.043
|% 9,92
|
|AKENR
|1,01
|16.543.886
|% -0,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8178
|8,8620
|% 0,52
|
|Frank
|7,3101
|7,3541
|% 0,36
|
|Riyal
|1,8937
|1,9032
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|0,69
|
|Altın Gr.
|394
|394
|1,01
|
|Cumhuriyet
|2.517
|2.574
|4,90
|
|Tam
|2.591
|2.641
|5,00
|
|Yarım
|1.264
|1.291
|2,40
|
|Çeyrek
|630
|646
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|15,50
|15,53
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,03
|
|B. Petrol
|30,02
|30,02
|0,56
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:34KOZAA
Yüzde -6.39 oranında düşüşle 11.43 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 422, 037 adet işlem
-
17:33KAREL
Yüzde -3.56 oranında düşüşle 15.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 740, 595 adet işlem
-
17:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -299, 33 kaybederek (% -0.26 ) 114, 634
-
17:32XU100
Endeks 97, 948 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 46 altında . İşlem hacmi 10, 732.00 milyon TL de
-
17:31HUBVC
Yüzde -3.63 oranında düşüşle 21.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 983, 655 adet işlem