***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviEmin Erdem 12.05.2020 Şekerbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Murahhas ÜyesiAHMET HAKAN EKEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 12.05.2020 Şekerbank T.A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesinden Sorumlu ÜyeOrhan Karakaş Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 12.05.2020 Yönetim Kurulu Üyesi Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesi - Genel MüdürHİKMET AYDIN SİMİT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 12.05.2020 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil İç Denetim ve Finansal Raporlamadan Sorumlu ÜyeYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerORHAN KARAKAŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847670BIST