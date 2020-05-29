***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.05.2020 15:05
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Emin Erdem 12.05.2020 Şekerbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
AHMET HAKAN EKEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 12.05.2020 Şekerbank T.A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesinden Sorumlu Üye
Orhan Karakaş Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 12.05.2020 Yönetim Kurulu Üyesi Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesi - Genel Müdür
HİKMET AYDIN SİMİT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 12.05.2020 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil İç Denetim ve Finansal Raporlamadan Sorumlu Üye
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ORHAN KARAKAŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847670
BIST
14:57105.163
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -197,26
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
14:576,8368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0251
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,8368
En Düşük
6,8095
14:577,6141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,6154
En Düşük
7,5388
14:57379,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
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|Açılış
|: 379,64
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|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
379,96
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|66,40
|5.419.367
|% 9,93
|
|TSGYO
|3,11
|20.774.643
|% 9,89
|
|MNDRS
|2,13
|320.791.679
|% 9,79
|
|HLGYO
|1,83
|56.364.301
|% 9,58
|
|MRSHL
|62,95
|7.864.561
|% 9,48
|
|TUKAS
|8,55
|564.077.685
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,10
|168.901
|% -10,00
|
|SALIX
|7,83
|18.107
|% -10,00
|
|TKURU
|13,70
|130.397
|% -9,99
|
|RTALB
|22,70
|4.703.803
|% -9,99
|
|GARAN
|7,89
|1.135.046.705
|% 1,41
|
|THYAO
|12,43
|673.416.388
|% -1,97
|
|TUKAS
|8,55
|564.077.685
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,25
|498.085.042
|% 5,18
|
|ASELS
|30,12
|364.666.501
|% 0,20
|
|MNDRS
|2,13
|320.791.679
|% 9,79
|
|GSRAY
|3,25
|498.085.042
|% 5,18
|
|TSKB
|1,08
|156.711.111
|% 2,86
|
|GARAN
|7,89
|1.135.046.705
|% 1,41
|
|EKGYO
|1,45
|194.637.395
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4157
|8,4579
|% 0,56
|
|Frank
|7,0713
|7,1139
|% 0,49
|
|Riyal
|1,8139
|1,8230
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|380
|380
|3,22
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.493
|19,30
|
|Tam
|2.535
|2.562
|12,20
|
|Yarım
|1.237
|1.250
|9,70
|
|Çeyrek
|619
|626
|4,80
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|0,07
|