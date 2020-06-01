***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.06.2020 09:44
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 03.02.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 30.04.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 08.05.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847936
BIST
12:34106.909
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 1.388,30
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.113
En Düşük
106.357
12:346,8237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0034
|Açılış
|: 6,8520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8237
En Düşük
6,7931
12:347,5847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0187
|Açılış
|: 7,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6048
En Düşük
7,5388
12:34380,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,60
|Açılış
|: 380,83
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|1.657.106
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|63.817
|% 9,99
|
|TSGYO
|3,42
|16.682.995
|% 9,97
|
|PENGD
|4,08
|82.839.877
|% 9,97
|
|MNDRS
|2,34
|66.653.506
|% 9,86
|
|EKIZ
|7,29
|95.360
|% -10,00
|
|RTALB
|20,44
|2.619.836
|% -9,96
|
|GLRYH
|9,52
|897.412
|% -9,93
|
|TACTR
|4,28
|610.165
|% -9,89
|
|EGCYO
|0,79
|382.152
|% -9,20
|
|THYAO
|12,83
|585.391.914
|% 1,83
|
|ASELS
|30,96
|507.836.556
|% 2,58
|
|GARAN
|7,93
|476.582.317
|% 1,41
|
|EKGYO
|1,57
|464.297.018
|% 6,80
|
|GSRAY
|3,53
|392.459.850
|% 4,13
|
|EKGYO
|1,57
|464.297.018
|% 6,80
|
|GSRAY
|3,53
|392.459.850
|% 4,13
|
|CEMAS
|1,20
|93.810.680
|% 4,35
|
|YKBNK
|2,36
|179.365.400
|% 1,72
|
|TSKB
|1,14
|86.343.089
|% 3,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4369
|8,4792
|% 0,48
|
|Frank
|7,0831
|7,1258
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8117
|1,8208
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|6,73
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,60
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.495
|21,30
|
|Tam
|2.540
|2.564
|14,30
|
|Yarım
|1.240
|1.251
|10,70
|
|Çeyrek
|620
|626
|5,30
|
|Gümüş.Ons
|18,16
|18,21
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|0,07
|
|B. Petrol
|37,77
|37,77
|-0,07
|