***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.06.2020 17:36
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 30.04.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 08.05.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 10.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850530
BIST
18:05109.779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 542,42
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
110.410
En Düşük
109.392
18:056,7940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0030
|Açılış
|: 6,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,8071
En Düşük
6,7738
18:057,7139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0039
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7338
En Düşük
7,6879
18:05375,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,60
|Açılış
|: 375,18
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
377,22
En Düşük
374,02
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|88,00
|40.115.723
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,65
|1.930.258
|% 10,00
|
|ISBIR
|976,60
|1.242.252
|% 9,99
|
|RTALB
|24,92
|4.074.694
|% 9,97
|
|DAGHL
|9,60
|2.681.999
|% 9,97
|
|ISKUR
|453.600,00
|957.600
|% -10,00
|
|FORMT
|3,97
|1.482.100
|% -9,98
|
|SALIX
|11,07
|539.498
|% -9,93
|
|HURGZ
|1,52
|2.248.752
|% -9,52
|
|FRIGO
|17,64
|528.526
|% -7,55
|
|EKGYO
|1,95
|1.592.977.538
|% 4,28
|
|ASELS
|32,20
|1.091.842.176
|% 1,77
|
|GARAN
|8,19
|1.076.220.566
|% 0,12
|
|THYAO
|12,67
|798.091.241
|% 0,48
|
|GUSGR
|3,84
|748.710.645
|% 4,63
|
|EKGYO
|1,95
|1.592.977.538
|% 4,28
|
|IHLAS
|0,79
|250.349.680
|% 5,33
|
|IHLGM
|1,52
|470.520.511
|% 9,35
|
|GUSGR
|3,84
|748.710.645
|% 4,63
|
|TSKB
|1,19
|207.439.061
|% 4,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6384
|8,6817
|% 0,19
|
|Frank
|7,1584
|7,2015
|% 0,56
|
|Riyal
|1,8046
|1,8137
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|2,82
|
|Altın Gr.
|375
|375
|0,22
|
|Cumhuriyet
|2.428
|2.456
|-0,10
|
|Tam
|2.499
|2.523
|-3,90
|
|Yarım
|1.220
|1.230
|0,00
|
|Çeyrek
|610
|616
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,84
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|0,05
|
|B. Petrol
|41,05
|41,05
|-0,13
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59DAGHL
Yüzde 9.97 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 279, 716 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 110, 094 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 78 üstünde . İşlem hacmi 14, 912.00 milyon TL de
-
17:57OZKGY
Yüzde 4.28 oranında artışla 3.41 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 513, 278 adet işlem
-
17:57OZKGY
Yüzde 4.28 oranında artışla 3.41 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 513, 278 adet işlem
-
17:55EKGYO
Yüzde 4.81 oranında artışla 1.96 lira fiyatla işlem gören hissede 780, 847, 014 adet işlem