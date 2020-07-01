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***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.07.2020 17:09
GÜNCEL HABERLER



***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Emin Erdem Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 12.05.2020 Şekerbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Bağımsız Üye Değil
AHMET HAKAN EKEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 12.05.2020 Şekerbank T.A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesinden Sorumlu Üye
Orhan Karakaş Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 12.05.2020 Yönetim Kurulu Üyesi Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
HİKMET AYDIN SİMİT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 12.05.2020 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil İç Denetim ve Finansal Raporlamadan Sorumlu Üye
UMUT ÜLBEGİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.07.2020 ŞEKERBANK T.A.Ş. Bağımsız Üye Değil Yönetim kurulu Üyesi / Kredi Komitesi Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
UMUT ÜLBEGİ Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Bankacı ŞEKERBANK T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853757


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AYEN 6,06 113.300.278 % 9,98  
AKMGY 39,92 4.656.408 % 9,97  
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Tam 2.590 2.604 -19,80  
Yarım 1.258 1.274 -9,70  
Çeyrek 629 638 -4,90  
Gümüş.Ons 17,90 17,93 -0,28  
Gümüş Gr. 3,94 3,95 -0,07  
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