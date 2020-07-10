***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.07.2020 11:47
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Emin Erdem Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 12.05.2020 Şekerbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Bağımsız Üye Değil
AHMET HAKAN EKEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 12.05.2020 Şekerbank T.A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesinden Sorumlu Üye
HİKMET AYDIN SİMİT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 12.05.2020 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil İç Denetim ve Finansal Raporlamadan Sorumlu Üye
UMUT ÜLBEGİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.07.2020 ŞEKERBANK T.A.Ş. Bağımsız Üye Değil Yönetim kurulu Üyesi / Kredi Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858797
BIST
13:05114.364
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -1.429,35
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.830
13:056,8664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0053
|Açılış
|: 6,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8682
En Düşük
6,8515
13:057,7597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0105
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7659
En Düşük
7,7277
13:05398,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,97
|Açılış
|: 398,92
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
398,97
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|376,80
|35.934.660
|% 9,98
|
|PKENT
|276,80
|2.167.621
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,91
|1.798.534
|% 9,84
|
|MEGAP
|4,91
|1.798.534
|% 9,84
|
|KERVN
|0,47
|1.121.418
|% 9,30
|
|TSPOR
|6,24
|4.670.746
|% -9,96
|
|UZERB
|4,56
|21.822
|% -9,88
|
|VKFYO
|5,67
|5.429.179
|% -9,86
|
|TACTR
|5,40
|276.071
|% -9,85
|
|PEKGY
|8,71
|41.197.254
|% -9,46
|
|EKGYO
|2,08
|798.070.997
|% -3,70
|
|TRKCM
|4,67
|642.034.566
|% 0,86
|
|SISE
|6,31
|624.141.703
|% -1,10
|
|GARAN
|7,80
|600.914.614
|% -1,39
|
|THYAO
|11,60
|478.634.691
|% 0,43
|
|EKGYO
|2,08
|798.070.997
|% -3,70
|
|ZOREN
|2,46
|381.037.689
|% -2,38
|
|TRKCM
|4,67
|642.034.566
|% 0,86
|
|KRDMD
|2,99
|392.725.035
|% -3,24
|
|ODAS
|2,64
|342.701.411
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6328
|8,6761
|% 0,08
|
|Frank
|7,2641
|7,3078
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8250
|1,8341
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|3,60
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,83
|
|Cumhuriyet
|2.591
|2.613
|8,00
|
|Tam
|2.667
|2.681
|8,30
|
|Yarım
|1.296
|1.311
|4,00
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,78
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|4,13
|4,14
|0,02
|
|B. Petrol
|41,54
|41,54
|-0,81
|