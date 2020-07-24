***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.07.2020 17:27
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 10.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 14.07.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 24.07.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861680
BIST
18:05119.202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 170,47
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.202
En Düşük
118.221
18:056,8509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0074
|Açılış
|: 6,8940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8527
En Düşük
6,8335
18:057,9701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0314
|Açılış
|: 7,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9719
En Düşük
7,9191
18:05418,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,21
|Açılış
|: 418,42
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
419,93
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.211,20
|42.103.573
|% 10,00
|
|BRYAT
|91,30
|39.867.449
|% 10,00
|
|CEOEM
|4,84
|63.122.020
|% 10,00
|
|BFREN
|887,80
|23.392.823
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|7.720.213
|% 10,00
|
|SELGD
|3,24
|1.610.298
|% -10,00
|
|YONGA
|29,38
|296.083
|% -9,99
|
|KUTPO
|33,58
|16.307.900
|% -9,97
|
|UFUK
|7,44
|616.904
|% -9,93
|
|BERA
|8,17
|117.581.723
|% -8,92
|
|EKGYO
|2,33
|1.520.070.274
|% 0,00
|
|TRGYO
|4,77
|294.541.458
|% -1,24
|
|ODAS
|2,71
|242.361.096
|% -1,81
|
|IHLGM
|1,77
|236.406.995
|% 1,72
|
|ADESE
|2,36
|201.558.850
|% -1,26
|
|IHLGM
|1,77
|236.406.995
|% 1,72
|
|ODAS
|2,71
|242.361.096
|% -1,81
|
|ADESE
|2,36
|201.558.850
|% -1,26
|
|HLGYO
|2,47
|75.744.179
|% 1,23
|
|CEOEM
|4,84
|63.122.020
|% 10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7312
|8,7749
|% 0,48
|
|Frank
|7,3968
|7,4413
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8206
|1,8298
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|12,83
|
|Altın Gr.
|418
|418
|2,77
|
|Cumhuriyet
|2.722
|2.746
|22,10
|
|Tam
|2.804
|2.824
|28,90
|
|Yarım
|1.361
|1.378
|11,10
|
|Çeyrek
|683
|690
|5,50
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,64
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|4,95
|4,96
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,97
|42,97
|-0,36
|
Seans Raporu
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-
17:59XU100
Endeks 119, 061 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 03 üstünde . İşlem hacmi 16, 885.00 milyon TL de
-
17:59IHYAY
Yüzde 9.57 oranında artışla 1.26 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 418, 406 adet işlem
-
17:58OSMEN
Yüzde 9.93 oranında artışla 15.16 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 568 adet işlem
-
17:57KRGYO
Yüzde 9.90 oranında artışla 4.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 691, 272 adet işlem
-
17:56KLNMA
Yüzde 4.31 oranında artışla 54.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 223, 855 adet işlem