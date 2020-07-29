***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.07.2020 18:11
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 10.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 14.07.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 24.07.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 29.07.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863558
BIST
18:051.136
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -17,15
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.121
18:056,9898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0559
|Açılış
|: 7,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9898
En Düşük
6,9132
18:058,2506
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,1151
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2506
En Düşük
8,1145
18:05438,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,49
|Açılış
|: 438,36
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
440,30
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|35,20
|71.901.084
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|47.825.899
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|16.645.760
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|3.869.966
|% 10,00
|
|IHYAY
|1,43
|136.112.760
|% 10,00
|
|AKMGY
|38,72
|18.318.054
|% -10,00
|
|KENT
|2.408,00
|17.487.849
|% -10,00
|
|POLTK
|149,20
|726.601
|% -9,96
|
|TDGYO
|5,22
|19.683.813
|% -9,53
|
|NUGYO
|7,44
|68.408.563
|% -9,49
|
|ASELS
|35,28
|2.276.081.116
|% -3,29
|
|GUSGR
|6,20
|2.120.125.515
|% 4,03
|
|GARAN
|7,10
|1.537.492.754
|% -4,05
|
|EKGYO
|2,22
|1.319.536.563
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,02
|837.332.637
|% -0,33
|
|EKGYO
|2,22
|1.319.536.563
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,20
|2.120.125.515
|% 4,03
|
|IHLAS
|0,90
|249.633.333
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,02
|837.332.637
|% -0,33
|
|TSKB
|1,15
|313.107.764
|% -1,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0058
|9,0510
|% 0,77
|
|Frank
|7,5884
|7,6341
|% 0,90
|
|Riyal
|1,8527
|1,8620
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-2,32
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,36
|
|Cumhuriyet
|2.877
|2.916
|20,70
|
|Tam
|2.963
|3.006
|28,00
|
|Yarım
|1.438
|1.463
|9,30
|
|Çeyrek
|721
|734
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,11
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|5,41
|5,41
|-0,03
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|B. Petrol
|43,97
|43,97
|0,36
|
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