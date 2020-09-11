***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.09.2020 15:20
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 14.07.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 24.07.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 29.07.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 11.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874664
BIST
15:211.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,96
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
15:217,4753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0266
|Açılış
|: 7,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4753
En Düşük
7,4368
15:218,8523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0469
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8739
En Düşük
8,7908
15:21467,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,35
|Açılış
|: 467,51
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
467,96
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler15:21
|DNISI
|6,82
|2.405.980
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.394.576
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.394.576
|% 10,00
|
|SODSN
|15,07
|508.793
|% 10,00
|
|UFUK
|9,35
|234.150
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,88
|13.451.300
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|7.335.216
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|7.156.096
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|5.579.320
|% -9,80
|
|HATEK
|12,29
|69.488.919
|% -8,62
|
|PETKM
|4,29
|1.411.210.459
|% 0,70
|
|THYAO
|10,93
|633.673.886
|% 1,58
|
|ZOREN
|2,76
|466.089.147
|% 1,47
|
|RTALB
|59,10
|453.298.983
|% 3,59
|
|IHLGM
|1,54
|444.525.527
|% 6,21
|
|PETKM
|4,29
|1.411.210.459
|% 0,70
|
|IHLGM
|1,54
|444.525.527
|% 6,21
|
|SKBNK
|1,52
|428.639.826
|% 0,66
|
|IHLAS
|1,07
|252.719.283
|% 9,18
|
|IHYAY
|1,29
|272.245.083
|% 3,20
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4664
|7,4753
|% 0,36
|
|Euro
|8,8467
|8,8523
|% 0,53
|
|Sterlin
|9,5534
|9,6013
|% 0,43
|
|Frank
|8,1820
|8,2313
|% 0,43
|
|Riyal
|1,9857
|1,9957
|% 0,30
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-1,38
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,96
|
|Cumhuriyet
|3.097
|3.144
|-19,00
|
|Tam
|3.084
|3.160
|-18,11
|
|Yarım
|1.490
|1.529
|-8,76
|
|Çeyrek
|748
|764
|-4,38
|
|Gümüş.Ons
|26,73
|26,76
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|39,86
|39,86
|-0,20
|
Seans Raporu
15:21
daha fazla
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15:31UZERB
Yüzde 9.91 oranında artışla 7.54 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 841 adet işlem
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15:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, TRKCM, KCHOL
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15:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, PGSUS, KRDMD
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15:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 73 artarak (% 0.37 ) 1, 012
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15:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEGAP, COSMO, TKURU, BASCM, TACTR, MERIT, AVHOL, BALAT, SODSN, SERVE