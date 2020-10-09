***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.10.2020 16:31
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 14.07.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 24.07.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 11.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 09.10.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880481
BIST
17:491.166
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 15,35
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.167
En Düşük
1.151
17:497,8646
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,0789
|Açılış
|: 7,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,8540
17:499,2990
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0515
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3705
En Düşük
9,2843
17:49487,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,92
|Açılış
|: 487,37
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,65
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler17:49
|DYOBY
|14,52
|262.310.368
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,43
|24.012.450
|% 10,00
|
|IDEAS
|11,66
|9.946.101
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|1.250.440
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|267.871
|% 10,00
|
|TKURU
|495,20
|1.962.478
|% -10,00
|
|COSMO
|12,24
|2.528.698
|% -10,00
|
|UZERB
|41,26
|1.864.993
|% -9,99
|
|EMNIS
|63,55
|355.816
|% -9,99
|
|OLMIP
|11,26
|1.651.358
|% -9,99
|
|PETKM
|4,60
|1.999.925.165
|% 3,84
|
|SISE
|6,92
|1.333.910.410
|% 1,91
|
|GARAN
|7,08
|995.191.057
|% 1,58
|
|TUPRS
|83,25
|789.200.106
|% 1,71
|
|ASELS
|18,15
|662.680.922
|% 0,28
|
|PETKM
|4,60
|1.999.925.165
|% 3,84
|
|ZOREN
|2,76
|651.195.769
|% 1,47
|
|SISE
|6,92
|1.333.910.410
|% 1,91
|
|KRDMD
|3,47
|645.279.078
|% 2,36
|
|EKGYO
|1,79
|318.580.009
|% 2,29
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8630
|7,8661
|% -0,97
|
|Euro
|9,2891
|9,2964
|% -0,58
|
|Sterlin
|10,1814
|10,2325
|% -0,56
|
|Frank
|8,5878
|8,6395
|% -0,40
|
|Riyal
|2,0895
|2,1000
|% -0,98
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|33,89
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,83
|
|Cumhuriyet
|3.234
|3.285
|51,00
|
|Tam
|3.220
|3.300
|45,01
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|21,77
|
|Çeyrek
|781
|798
|10,88
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,77
|0,92
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,16
|
|B. Petrol
|43,16
|43,16
|-0,18
|
Seans Raporu
17:49
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, KOZAA, ARCLK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 14 artarak (% 1.25 ) 1, 064
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, CEOEM, TRCAS, VANGD, KERVN, UFUK, ATSYH, AYCES, BASCM, KENT
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARTI, UZERB, OLMIP, COSMO, TUCLK, TKURU, KSTUR, EMNIS, BMELK, YAPRK
-
17:58
CEOEM, ADESE, BRISA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında