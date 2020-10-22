***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviEmin Erdem Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 19.10.2020 Bağımsız Üye DeğilAHMET HAKAN EKEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 19.10.2020 Şekerbank T.A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesinden Sorumlu ÜyeHİKMET AYDIN SİMİT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 19.10.2020 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil İç Denetim ve Finansal Raporlamadan Sorumlu ÜyeUMUT ÜLBEGİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 19.10.2020 ŞEKERBANK T.A.Ş. Bağımsız Üye Değil Yönetim kurulu Üyesi / Kredi Komitesi ÜyesiMUSTAFA ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 19.10.2020 Bağımsız Üye DeğilAYŞE ZEYNEP KARAHAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 19.10.2020 Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883076BIST