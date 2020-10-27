***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.10.2020 16:43
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 11.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 09.10.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 14.10.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 27.10.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 27.10.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 27.10.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884351
BIST
17:101.145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,38
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.158
En Düşük
1.134
17:108,1911
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,1077
|Açılış
|: 8,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0840
|
8,2088
En Düşük
8,0708
17:109,6965
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1443
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7169
En Düşük
9,5440
17:10501,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 6,68
|Açılış
|: 501,13
|
|Önceki Kapanış
|: 494,44
|
502,73
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler17:08
|OSMEN
|22,00
|1.052.169
|% 10,00
|
|KARTN
|1.498,20
|103.769.544
|% 10,00
|
|CEMTS
|14,64
|169.066.207
|% 9,99
|
|ESEN
|18,29
|158.638.366
|% 9,98
|
|EUYO
|7,27
|7.690.191
|% 9,98
|
|POLTK
|380,70
|508.235
|% -10,00
|
|YAPRK
|36,06
|1.562.968
|% -9,99
|
|CASA
|29,36
|314.622
|% -9,99
|
|DAGHL
|16,04
|736.621
|% -9,99
|
|SODSN
|22,18
|406.803
|% -9,98
|
|TSKB
|2,05
|1.877.087.667
|% 6,77
|
|GARAN
|6,85
|959.402.955
|% 1,18
|
|RTALB
|50,95
|886.579.748
|% 2,89
|
|SISE
|6,40
|833.694.940
|% 1,59
|
|SKBNK
|1,85
|793.348.062
|% 8,19
|
|TSKB
|2,05
|1.877.087.667
|% 6,77
|
|SKBNK
|1,85
|793.348.062
|% 8,19
|
|EKGYO
|1,72
|521.072.541
|% 2,38
|
|ALBRK
|1,71
|385.576.814
|% 9,62
|
|YKBNK
|2,14
|476.250.481
|% 2,39
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1848
|8,1911
|% 1,33
|
|Euro
|9,6886
|9,6944
|% 1,49
|
|Sterlin
|10,6281
|10,6814
|% 1,25
|
|Frank
|8,9810
|9,0351
|% 1,26
|
|Riyal
|2,1730
|2,1839
|% 1,11
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|5,35
|
|Altın Gr.
|501
|501
|6,16
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|37,00
|
|Tam
|3.296
|3.379
|33,92
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|16,41
|
|Çeyrek
|799
|817
|8,20
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,36
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,07
|
|B. Petrol
|41,17
|41,17
|0,34
|