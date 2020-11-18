***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.11.2020 16:42
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 09.10.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 14.10.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 27.10.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 27.10.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 27.10.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 06.11.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 13.11.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889082
BIST
17:091.285
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 24,86
|Açılış
|: 1.264
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260
|
1.291
En Düşük
1.264
17:097,7218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0223
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7897
En Düşük
7,6812
17:099,1664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0286
|Açılış
|: 9,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2150
|
9,2485
En Düşük
9,1078
17:09465,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,13
|Açılış
|: 465,72
|
|Önceki Kapanış
|: 465,76
|
468,96
En Düşük
462,21
BIST En Aktif Hisseler17:09
|YYAPI
|1,32
|140.230.980
|% 10,00
|
|BERA
|11,44
|65.671.592
|% 10,00
|
|LINK
|47,32
|5.724.121
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.860,00
|1.170.490
|% 10,00
|
|CASA
|55,00
|1.030.920
|% 10,00
|
|UZERB
|27,94
|241.178
|% -9,99
|
|TKURU
|314,00
|230.790
|% -9,98
|
|MARTI
|2,99
|62.936.445
|% -9,94
|
|VAKKO
|6,56
|394.757.277
|% -8,51
|
|MEPET
|3,20
|72.855.149
|% -6,98
|
|GARAN
|8,75
|6.518.099.938
|% 3,92
|
|YKBNK
|2,86
|3.059.862.691
|% 7,12
|
|KRDMD
|4,59
|2.642.490.515
|% 9,81
|
|AKBNK
|6,22
|1.572.225.352
|% 3,84
|
|THYAO
|11,65
|1.229.131.161
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,86
|3.059.862.691
|% 7,12
|
|GARAN
|8,75
|6.518.099.938
|% 3,92
|
|KRDMD
|4,59
|2.642.490.515
|% 9,81
|
|SKBNK
|1,49
|470.299.610
|% 2,05
|
|EKGYO
|1,93
|551.347.744
|% 1,05
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7185
|7,7218
|% 0,29
|
|Euro
|9,1611
|9,1664
|% 0,31
|
|Sterlin
|10,2175
|10,2687
|% 0,43
|
|Frank
|8,4346
|8,4854
|% 0,19
|
|Riyal
|2,0528
|2,0631
|% 0,30
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|-3,82
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|3.088
|3.134
|-43,00
|
|Tam
|3.080
|3.159
|-32,24
|
|Yarım
|1.488
|1.528
|-15,60
|
|Çeyrek
|747
|764
|-7,80
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,42
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,01
|
|B. Petrol
|44,52
|44,52
|0,77
|
Seans Raporu
17:09
daha fazla
-
17:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 24 artarak (% 2.66 ) 1, 435
-
17:21XU100
Endeks 1, 286 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 07 üstünde . İşlem hacmi 29, 558.00 milyon TL de
-
17:19ARMDA
Yüzde 8.69 oranında artışla 53.30 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 014 adet işlem
-
17:18HUBVC
Yüzde 6.54 oranında artışla 17.59 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 408, 193 adet işlem
-
17:17FONET
Yüzde 6.58 oranında artışla 12.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 501, 362 adet işlem