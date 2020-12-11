***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.12.2020 14:47
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 14.10.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 27.10.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 27.10.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 27.10.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 06.11.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 13.11.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 01.12.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Değişken Kupon Ödemeli Finansman Bonosu 01.12.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 10.12.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892808
BIST
16:051.357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,74
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.359
En Düşük
1.343
16:057,8923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 7,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
8,0280
En Düşük
7,8772
16:059,5750
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0169
|Açılış
|: 9,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,7363
En Düşük
9,5637
16:05465,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,69
|Açılış
|: 465,15
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
473,03
En Düşük
464,03
BIST En Aktif Hisseler16:03
|TMSN
|12,65
|204.793.415
|% 10,00
|
|NIBAS
|82,50
|29.456.124
|% 10,00
|
|BRYAT
|326,70
|52.890.744
|% 10,00
|
|LINK
|56,65
|83.853.041
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|4.792.413
|% 10,00
|
|CASA
|117,90
|483.272
|% -10,00
|
|OLMIP
|9,20
|6.632.043
|% -9,89
|
|EKIZ
|7,00
|296.294
|% -6,67
|
|SAFKR
|12,50
|5.750.098
|% -6,02
|
|SELEC
|15,45
|73.365.614
|% -5,91
|
|SISE
|7,16
|2.116.942.848
|% 0,00
|
|GARAN
|9,42
|1.863.871.862
|% -0,84
|
|PETKM
|4,83
|1.364.500.481
|% 2,33
|
|TUPRS
|100,40
|1.240.930.002
|% 2,82
|
|DOHOL
|3,12
|1.086.527.197
|% 2,30
|
|DOHOL
|3,12
|1.086.527.197
|% 2,30
|
|SISE
|7,16
|2.116.942.848
|% 0,00
|
|PETKM
|4,83
|1.364.500.481
|% 2,33
|
|ODAS
|3,67
|1.037.509.362
|% -5,41
|
|TSKB
|1,76
|487.412.526
|% -3,83
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8876
|7,8961
|% 0,07
|
|Euro
|9,5711
|9,5783
|% -0,14
|
|Sterlin
|10,3552
|10,4072
|% -1,04
|
|Frank
|8,8340
|8,8872
|% -0,33
|
|Riyal
|2,0963
|2,1068
|% -0,08
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-0,60
|
|Altın Gr.
|465
|466
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|3.083
|3.130
|-10,00
|
|Tam
|3.070
|3.148
|-4,84
|
|Yarım
|1.484
|1.523
|-2,34
|
|Çeyrek
|744
|761
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,81
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,03
|
|B. Petrol
|50,24
|50,24
|-0,01
|
Seans Raporu
16:03
daha fazla
-
16:15AKMGY
Yüzde 8.22 oranında artışla 65.20 lira fiyatla işlem gören hissede 217, 221 adet işlem
-
16:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, TSKB, ASELS
-
16:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 68 artarak (% 0.30 ) 1, 223
-
16:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GEDZA, BRYAT, BERA, LINK, SEKFK, SNKRN, BRSAN, SILVR, TMSN, EPLAS
-
16:13
SARKY, DITAS, AKCNS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında