***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.12.2020 16:17
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 27.10.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 06.11.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 13.11.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 01.12.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Değişken Kupon Ödemeli Finansman Bonosu 01.12.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 10.12.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893661
BIST
17:341.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,93
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.406
En Düşük
1.392
17:347,7299
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0727
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8200
|
7,8063
En Düşük
7,7259
17:349,4833
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0272
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5563
En Düşük
9,4776
17:34470,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,80
|Açılış
|: 470,58
|
|Önceki Kapanış
|: 467,84
|
471,60
En Düşük
466,41
BIST En Aktif Hisseler17:34
|NTHOL
|3,63
|265.299.234
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,10
|4.032.718
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,10
|1.471.338
|% 9,99
|
|ALCAR
|255,60
|35.291.920
|% 9,98
|
|BRYAT
|418,80
|71.047.741
|% 9,98
|
|ORMA
|10,35
|119.672
|% -10,00
|
|NIBAS
|75,65
|14.966.772
|% -9,99
|
|UZERB
|48,02
|672.472
|% -9,99
|
|TACTR
|9,74
|628.126
|% -9,98
|
|RODRG
|13,28
|552.956
|% -9,97
|
|THYAO
|13,08
|2.459.795.527
|% 3,07
|
|PGSUS
|74,55
|1.775.328.385
|% 9,63
|
|GARAN
|9,79
|1.641.959.808
|% 0,72
|
|ODAS
|4,00
|1.139.381.596
|% -1,48
|
|ISGYO
|2,29
|798.764.376
|% -3,78
|
|ISGYO
|2,29
|798.764.376
|% -3,78
|
|EKGYO
|2,11
|627.035.683
|% 2,43
|
|ODAS
|4,00
|1.139.381.596
|% -1,48
|
|TSKB
|1,69
|451.581.668
|% -2,87
|
|ALBRK
|2,04
|477.652.261
|% 5,15
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7259
|7,7299
|% -0,93
|
|Euro
|9,4748
|9,4833
|% -0,29
|
|Sterlin
|10,4830
|10,5356
|% -0,16
|
|Frank
|8,7184
|8,7709
|% -0,67
|
|Riyal
|2,0562
|2,0665
|% -0,87
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|28,86
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,66
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|30,00
|
|Tam
|3.098
|3.178
|23,30
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,27
|
|Çeyrek
|751
|769
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,45
|0,08
|
|B. Petrol
|51,39
|51,39
|0,32
|