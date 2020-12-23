***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.12.2020 16:34
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 27.10.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 06.11.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 13.11.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 01.12.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Değişken Kupon Ödemeli Finansman Bonosu 01.12.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 10.12.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 23.12.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894468
BIST
17:491.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 13,57
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.421
En Düşük
1.409
17:497,6378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0215
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6763
En Düşük
7,6196
17:499,3346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0225
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3647
En Düşük
9,2926
17:49460,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,35
|Açılış
|: 460,32
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
460,59
En Düşük
456,25
BIST En Aktif Hisseler17:49
|CLEBI
|157,30
|201.539.955
|% 10,00
|
|ALCAR
|374,10
|323.600.831
|% 10,00
|
|BRYAT
|612,80
|118.128.372
|% 10,00
|
|HATEK
|15,29
|37.267.022
|% 10,00
|
|SNKRN
|14,85
|4.684.091
|% 10,00
|
|PAMEL
|16,93
|620.400
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|1.552.424
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,72
|715.032
|% -9,92
|
|HLGYO
|3,73
|235.964.948
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,22
|1.357.523
|% -9,83
|
|SKBNK
|1,58
|1.683.065.990
|% 9,72
|
|GARAN
|10,01
|1.457.550.235
|% -0,30
|
|PETKM
|5,06
|1.295.906.001
|% 3,69
|
|TSKB
|1,89
|1.142.703.948
|% 2,16
|
|KARTN
|2.308,30
|856.197.276
|% -5,22
|
|SKBNK
|1,58
|1.683.065.990
|% 9,72
|
|TSKB
|1,89
|1.142.703.948
|% 2,16
|
|EKGYO
|2,19
|660.787.131
|% 1,39
|
|PETKM
|5,06
|1.295.906.001
|% 3,69
|
|ISGYO
|2,47
|446.368.111
|% 2,92
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6349
|7,6378
|% -0,28
|
|Euro
|9,3267
|9,3346
|% 0,24
|
|Sterlin
|10,3005
|10,3522
|% 0,99
|
|Frank
|8,5670
|8,6186
|% -0,04
|
|Riyal
|2,0285
|2,0387
|% -0,31
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|14,63
|
|Altın Gr.
|460
|460
|2,35
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|-14,00
|
|Tam
|3.028
|3.105
|-16,14
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-7,81
|
|Çeyrek
|734
|751
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,66
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,10
|
|B. Petrol
|50,49
|50,49
|0,41
|
Seans Raporu
17:49
daha fazla
-
17:57TSGYO
Yüzde 5.02 oranında artışla 5.65 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 830, 415 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 420 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 06 üstünde . İşlem hacmi 25, 940.00 milyon TL de
-
17:56SANKO
Yüzde 5.56 oranında artışla 10.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 165, 099 adet işlem
-
17:55AKMGY
Yüzde 4.28 oranında artışla 68.25 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 508 adet işlem
-
17:53EMKEL
Yüzde 9.74 oranında artışla 5.97 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 030, 732 adet işlem