Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.01.2021 16:22



***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı 619.380.010,8 TRY 33,3
SAMRUK-KAZYNA INVEST LLP 224.353.417,47 TRY 12,06
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı 119.730.103,73 TRY 6,44
Diğer 896536468 TRY 48,2

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1,00 TRY 52000000 TRY 0,40 İşlem Görmüyor
B Nama 1,00 TRY 65000026 TRY 0,50 İşlem Görmüyor
C Nama 1,00 TRY 12999974 TRY 0,10 İşlem Görmüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903036


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:241.549
Değişim :  1,60% |  24,38
Açılış :  1.525  
Önceki Kapanış :  1.524  
En Yüksek
1.549 En Düşük
1.509
BIST En Aktif Hisseler17:24
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONTR 33,66 207.155.263 % 10,00  
YGYO 1,98 12.275.640 % 10,00  
ACSEL 20,46 12.928.157 % 10,00  
PSDTC 37,40 30.886.605 % 10,00  
PSDTC 37,40 30.886.605 % 10,00  
daha fazla
17:24 Alış Satış %  
Dolar 7,5012 7,5078 % 0,66  
Euro 9,0565 9,0623 % 0,56  
Sterlin 10,1319 10,1827 % 0,31  
Frank 8,3798 8,4303 % 0,53  
Riyal 1,9938 2,0038 % 0,58  
daha fazla
17:24 Alış Satış %  
Altın Ons 1.835 1.835 9,73  
Altın Gr. 443 443 5,05  
Cumhuriyet 2.937 2.982 7,00  
Tam 2.925 2.999 0,92  
Yarım 1.414 1.451 0,44  
Çeyrek 709 725 0,23  
Gümüş.Ons 24,87 24,92 0,19  
Gümüş Gr. 6,00 6,01 0,08  
B. Petrol 54,95 54,95 -0,15  
Seans Raporu 17:24
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru