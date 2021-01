***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı 619.380.010,8 TRY 33,3SAMRUK-KAZYNA INVEST LLP 224.353.417,47 TRY 12,06Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı 119.730.103,73 TRY 6,44Diğer 896536468 TRY 48,2Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1,00 TRY 52000000 TRY 0,40 İşlem GörmüyorB Nama 1,00 TRY 65000026 TRY 0,50 İşlem GörmüyorC Nama 1,00 TRY 12999974 TRY 0,10 İşlem Görmüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903036BIST