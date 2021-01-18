***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.01.2021 16:22
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı 619.380.010,8 TRY 33,3
SAMRUK-KAZYNA INVEST LLP 224.353.417,47 TRY 12,06
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı 119.730.103,73 TRY 6,44
Diğer 896536468 TRY 48,2
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1,00 TRY 52000000 TRY 0,40 İşlem Görmüyor
B Nama 1,00 TRY 65000026 TRY 0,50 İşlem Görmüyor
C Nama 1,00 TRY 12999974 TRY 0,10 İşlem Görmüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903036
BIST
17:241.549
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 24,38
|Açılış
|: 1.525
|
|Önceki Kapanış
|: 1.524
|
1.549
En Düşük
1.509
17:247,5078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0492
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,5447
En Düşük
7,4427
17:249,0623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0505
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0550
|
9,1177
En Düşük
8,9816
17:24442,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 5,15
|Açılış
|: 442,96
|
|Önceki Kapanış
|: 437,81
|
445,65
En Düşük
434,22
BIST En Aktif Hisseler17:24
|KONTR
|33,66
|207.155.263
|% 10,00
|
|YGYO
|1,98
|12.275.640
|% 10,00
|
|ACSEL
|20,46
|12.928.157
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.886.605
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.886.605
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,70
|486.245
|% -10,00
|
|TDGYO
|8,78
|58.094.495
|% -7,48
|
|SILVR
|9,46
|28.351.024
|% -6,06
|
|PEGYO
|1,64
|42.621.009
|% -5,95
|
|BALAT
|7,50
|602.279
|% -4,70
|
|KRDMD
|7,19
|1.791.407.512
|% 8,77
|
|DOHOL
|3,57
|1.679.026.972
|% 3,18
|
|KOZAL
|118,50
|1.447.203.734
|% 2,07
|
|GARAN
|10,04
|1.200.382.580
|% 0,20
|
|SISE
|7,76
|979.520.239
|% -0,77
|
|DOHOL
|3,57
|1.679.026.972
|% 3,18
|
|EKGYO
|2,48
|759.046.190
|% 1,22
|
|IHLGM
|1,48
|407.999.147
|% 7,25
|
|TSKB
|1,89
|529.350.329
|% 0,53
|
|KRDMD
|7,19
|1.791.407.512
|% 8,77
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5012
|7,5078
|% 0,66
|
|Euro
|9,0565
|9,0623
|% 0,56
|
|Sterlin
|10,1319
|10,1827
|% 0,31
|
|Frank
|8,3798
|8,4303
|% 0,53
|
|Riyal
|1,9938
|2,0038
|% 0,58
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|9,73
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,05
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.982
|7,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|0,92
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|0,44
|
|Çeyrek
|709
|725
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,92
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,08
|
|B. Petrol
|54,95
|54,95
|-0,15
|
Seans Raporu
17:24
daha fazla
-
17:36AKGRT
Yüzde 4.76 oranında artışla 9.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 805, 668 adet işlem
-
17:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 76 artarak (% 0.89 ) 1, 669
-
17:34
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi DOHOL, EKGYO, TSKB
-
17:34XU100
Endeks 1, 546 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 43 üstünde . İşlem hacmi 24, 428.00 milyon TL de
-
17:34ISGYO
Yüzde 4.82 oranında artışla 2.61 lira fiyatla işlem gören hissede 153, 922, 915 adet işlem