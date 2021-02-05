***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.02.2021 16:01
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Değişken Kupon Ödemeli Finansman Bonosu 01.12.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 10.12.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 23.12.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 12.01.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907841
BIST
15:521.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 9,31
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.541
15:527,0694
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0664
|Açılış
|: 7,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0599
15:528,4758
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0747
|Açılış
|: 8,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4640
15:52409,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,26
|Açılış
|: 409,37
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
409,05
BIST En Aktif Hisseler15:50
|RODRG
|21,12
|5.525.952
|% 10,00
|
|TGSAS
|34,54
|10.730.338
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|541.491
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,02
|12.047.545
|% 10,00
|
|KRTEK
|11,45
|8.230.273
|% 9,99
|
|SAMAT
|8,47
|9.705.451
|% -9,99
|
|ISBTR
|46.255,00
|978.465
|% -9,99
|
|MERIT
|142,00
|559.057
|% -6,58
|
|KONTR
|72,30
|54.916.252
|% -5,12
|
|ARTI
|7,49
|1.339.709
|% -5,07
|
|KOZAL
|127,50
|1.513.829.372
|% 4,94
|
|SISE
|7,75
|1.155.899.544
|% 0,52
|
|GARAN
|10,00
|855.352.162
|% 0,81
|
|DOHOL
|4,11
|718.712.506
|% 0,00
|
|THYAO
|12,35
|711.884.202
|% 1,23
|
|TSKB
|1,85
|374.692.606
|% -0,54
|
|EKGYO
|2,51
|461.933.246
|% 1,21
|
|DOHOL
|4,11
|718.712.506
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,70
|424.096.824
|% 5,47
|
|SISE
|7,75
|1.155.899.544
|% 0,52
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0640
|7,0676
|% -0,96
|
|Euro
|8,4709
|8,4770
|% -0,86
|
|Sterlin
|9,6430
|9,6913
|% -0,88
|
|Frank
|7,7936
|7,8406
|% -0,86
|
|Riyal
|1,8778
|1,8872
|% -1,00
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|7,91
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-1,57
|
|Cumhuriyet
|2.711
|2.752
|-33,00
|
|Tam
|2.698
|2.766
|-26,21
|
|Yarım
|1.304
|1.338
|-12,68
|
|Çeyrek
|654
|669
|-6,34
|
|Gümüş.Ons
|26,47
|26,50
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,02
|
|B. Petrol
|59,48
|59,48
|0,47
|