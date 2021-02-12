***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.02.2021 17:12
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Bursa Şubesi Adres : Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. Umi Plaza No:150/57 Osmangazi /BURSA Telefon Numarası : (224) 225 53 28 - 29 - 58 Faks Numarası : (224) 225 53 62 Ankara Şubesi Adres : Beştepe Mahallesi Yaşam Cd. Adalet Sk. No:13-A İç Kapı No:60 Yenimahalle / ANKARA Telefon Numarası : (312) 496 43 36 - 80 Faks Numarası : (312) 496 43 37 İzmir Şubesi Adres : Aşık Veysel Mahallesi Yeşillik Cad. No:399 Karabağlar / İZMİR Telefon Numarası : (232) 482 14 72 Faks Numarası : (232) 425 22 93 Denizli Şubesi Adres : Saraylar Mah. İzmir Bulvarı No:51/A Merkezefendi/DENİZLİ Telefon Numarası : (258) 264 02 48 Faks Numarası : (258) 265 60 53 Gaziantep Şubesi Adres : İncilipınar Mahallesi Gazi Muhtar Paşa Blv. No : 6 Kepkepzade Park İş Mrk. C Blok Kat : 1/5 Şehitkamil / GAZİANTEP Telefon Numarası : (342) 230 77 05 Faks Numarası : (342) 230 77 06 Antalya Şubesi Adres : Tarım Mahallesi, Aspendos Bulvarı, Erüst İş Merkezi, A Blok, No:76C Muratpaşa/Antalya Telefon Numarası : (242) 339 40 16 Faks Numarası : (242) 339 40 17 İkitelli Şubesi Adres : İkitelli OSB Mah. Bağcılar Güngören Metro Avm A Blok Sk.No: 1A / 14 Başakşehir/İstanbul Telefon Numarası : (212) 671 60 71 Faks Numarası : (212) 671 45 09 Dudullu Şubesi Adres : Yukarı Dudullu Mahallesi Alemdağ Caddesi No:802 Ümraniye / İstanbul Telefon Numarası : (216) 364 44 86 Faks Numarası : (216) 364 44 96
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909383
BIST
17:171.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -7,84
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
17:177,0449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0191
|Açılış
|: 7,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0476
En Düşük
7,0087
17:178,5165
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0210
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,4862
17:17411,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,30
|Açılış
|: 411,17
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
408,76
BIST En Aktif Hisseler17:17
|AVGYO
|5,39
|20.020.436
|% 10,00
|
|DARDL
|34,98
|7.618.644
|% 10,00
|
|KONTR
|94,70
|93.123.815
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,60
|25.722.213
|% 9,99
|
|NIBAS
|34,16
|46.714.125
|% 9,98
|
|EKIZ
|11,79
|777.256
|% -10,00
|
|TACTR
|28,80
|971.242
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|137.162.827
|% -9,98
|
|DIRIT
|9,44
|4.852.323
|% -9,92
|
|SERVE
|15,60
|1.461.048
|% -9,77
|
|KOZAL
|141,60
|2.359.218.116
|% 3,58
|
|SASA
|33,54
|1.404.873.986
|% 7,16
|
|GARAN
|9,97
|1.302.221.685
|% 0,30
|
|ESEN
|41,00
|750.162.597
|% -2,52
|
|SISE
|7,69
|749.820.347
|% -0,90
|
|EKGYO
|2,53
|621.931.725
|% -1,17
|
|TSKB
|1,75
|288.437.909
|% -1,13
|
|DOHOL
|3,60
|589.474.071
|% -1,91
|
|GARAN
|9,97
|1.302.221.685
|% 0,30
|
|ODAS
|4,05
|489.218.597
|% -1,94
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0411
|7,0449
|% 0,27
|
|Euro
|8,5118
|8,5165
|% -0,25
|
|Sterlin
|9,6862
|9,7348
|% 0,09
|
|Frank
|7,8421
|7,8894
|% -0,27
|
|Riyal
|1,8704
|1,8798
|% 0,17
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-8,10
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-2,13
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|-43,00
|
|Tam
|2.718
|2.787
|-40,59
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|-19,63
|
|Çeyrek
|659
|674
|-9,82
|
|Gümüş.Ons
|27,07
|27,09
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,11
|0,01
|
|B. Petrol
|61,12
|61,12
|-0,02
|
Seans Raporu
17:17
daha fazla
-
17:29AYEN
Yüzde -6.44 oranında düşüşle 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 905, 442 adet işlem
-
17:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, KOZAA, GUBRF
-
17:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 26 kaybederek (% -0.54 ) 1, 349
-
17:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INVEO, KONTR, GEDIK, IDGYO, VAKFN, AVGYO, DARDL, NIBAS, KRGYO
-
17:28
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EKIZ, TGSAS, TACTR, DIRIT