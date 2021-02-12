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***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.02.2021 17:12



***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Bursa Şubesi Adres : Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. Umi Plaza No:150/57 Osmangazi /BURSA Telefon Numarası : (224) 225 53 28 - 29 - 58 Faks Numarası : (224) 225 53 62 Ankara Şubesi Adres : Beştepe Mahallesi Yaşam Cd. Adalet Sk. No:13-A İç Kapı No:60 Yenimahalle / ANKARA Telefon Numarası : (312) 496 43 36 - 80 Faks Numarası : (312) 496 43 37 İzmir Şubesi Adres : Aşık Veysel Mahallesi Yeşillik Cad. No:399 Karabağlar / İZMİR Telefon Numarası : (232) 482 14 72 Faks Numarası : (232) 425 22 93 Denizli Şubesi Adres : Saraylar Mah. İzmir Bulvarı No:51/A Merkezefendi/DENİZLİ Telefon Numarası : (258) 264 02 48 Faks Numarası : (258) 265 60 53 Gaziantep Şubesi Adres : İncilipınar Mahallesi Gazi Muhtar Paşa Blv. No : 6 Kepkepzade Park İş Mrk. C Blok Kat : 1/5 Şehitkamil / GAZİANTEP Telefon Numarası : (342) 230 77 05 Faks Numarası : (342) 230 77 06 Antalya Şubesi Adres : Tarım Mahallesi, Aspendos Bulvarı, Erüst İş Merkezi, A Blok, No:76C Muratpaşa/Antalya Telefon Numarası : (242) 339 40 16 Faks Numarası : (242) 339 40 17 İkitelli Şubesi Adres : İkitelli OSB Mah. Bağcılar Güngören Metro Avm A Blok Sk.No: 1A / 14 Başakşehir/İstanbul Telefon Numarası : (212) 671 60 71 Faks Numarası : (212) 671 45 09 Dudullu Şubesi Adres : Yukarı Dudullu Mahallesi Alemdağ Caddesi No:802 Ümraniye / İstanbul Telefon Numarası : (216) 364 44 86 Faks Numarası : (216) 364 44 96





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909383


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Altın Gr. 410 410 -2,13  
Cumhuriyet 2.726 2.767 -43,00  
Tam 2.718 2.787 -40,59  
Yarım 1.314 1.348 -19,63  
Çeyrek 659 674 -9,82  
Gümüş.Ons 27,07 27,09 0,06  
Gümüş Gr. 6,11 6,11 0,01  
B. Petrol 61,12 61,12 -0,02  
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