***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.03.2021 16:37
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 12.01.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 16.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918463
BIST
17:551.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 14,48
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.573
En Düşük
1.558
17:557,5054
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0273
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5496
En Düşük
7,4664
17:558,9334
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0549
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,0136
En Düşük
8,9138
17:55418,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,83
|Açılış
|: 418,70
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
415,76
BIST En Aktif Hisseler17:55
|KRTEK
|13,53
|24.491.100
|% 10,00
|
|ULAS
|5,17
|10.781.063
|% 10,00
|
|DOAS
|34,80
|273.308.531
|% 9,99
|
|SANKO
|14,53
|36.312.779
|% 9,99
|
|BLCYT
|10,91
|60.545.447
|% 9,98
|
|GRNYO
|3,36
|16.665.885
|% -7,69
|
|FENER
|29,30
|581.748.619
|% -7,10
|
|MZHLD
|40,00
|313.683
|% -6,93
|
|MERIT
|280,00
|386.495
|% -6,35
|
|LINK
|45,10
|55.778.223
|% -6,28
|
|GARAN
|8,89
|1.363.967.269
|% 1,95
|
|KOZAL
|126,00
|1.297.235.401
|% 2,02
|
|OTKAR
|436,70
|1.244.432.856
|% 0,16
|
|FROTO
|208,40
|1.069.230.564
|% 9,97
|
|KRDMD
|7,82
|878.947.688
|% 3,03
|
|GSRAY
|4,15
|859.215.187
|% 5,06
|
|EKGYO
|2,25
|428.527.339
|% 0,90
|
|GARAN
|8,89
|1.363.967.269
|% 1,95
|
|KRDMD
|7,82
|878.947.688
|% 3,03
|
|TSKB
|1,72
|193.482.932
|% 1,78
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5004
|7,5054
|% -0,36
|
|Euro
|8,9242
|8,9334
|% -0,61
|
|Sterlin
|10,3931
|10,4452
|% -0,48
|
|Frank
|8,0713
|8,1199
|% -0,24
|
|Riyal
|1,9949
|2,0049
|% -0,39
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|3,08
|
|Altın Gr.
|418
|418
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|-18,00
|
|Tam
|2.769
|2.841
|-16,37
|
|Yarım
|1.338
|1.374
|-7,92
|
|Çeyrek
|671
|687
|-3,96
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,08
|
|B. Petrol
|67,78
|67,78
|-1,10
|
Seans Raporu
17:55
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, TUPRS, TKFEN
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, OYAKC, GARAN
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 53 artarak (% 0.56 ) 1, 364
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VESBE, UZERB, VAKKO, UMPAS, FROTO, BJKAS, DOAS, BLCYT, ULAS, TRILC
-
17:59
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