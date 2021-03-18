***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.03.2021 17:10
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Emin Erdem Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 31.03.2016 Şekerbank T.A.Ş. Murahhas Üye Şeker GYO Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Yönetim kurulu Başkanı /Kamu ve Özel Kesim İletişimi, Strateji Geliştirmeden Sorumlu
NARIMAN ZHARKINBAYEV Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 18.03.2021 İcrada Görevli Şekerbank T.A.Ş.Genel Müdür Vekili / Murahhas Üye Şekerbank T.A.Ş. Murahhas Üye Evet Bağımsız Üye Değil Yönetim kurulu Üyesi /Kredi Komitesi Üyesi
HİKMET AYDIN SİMİT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 12.05.2020 Yönetim Kurulu Üyesi Şeker Yatırım Men.Değ.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Yönetim kurulu Üyesi / İç Denetim ve Finansal Raporlamadan Sorumlu Üye
UMUT ÜLBEGİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.07.2020 İcrada Görevli Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımıcısı Evet Bağımsız Üye Değil Yönetim kurulu Üyesi / Genel Müdür / Kredi Komitesi Üyesi
MUSTAFA ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 17.09.2020 Evet Bağımsız Üye Değil Yönetim kurulu Üyesi
AYŞE ZEYNEP KARAHAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 19.10.2020 Evet Bağımsız Üye Değil Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919043
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAMEL
|31,02
|7.493.091
|% 10,00
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|CLEBI
|330,00
|215.476.778
|% 10,00
|
|ERBOS
|68,85
|103.133.701
|% 9,98
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|BLCYT
|11,46
|66.202.439
|% 9,98
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|GOLTS
|65,05
|54.297.837
|% 9,97
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|UZERB
|56,70
|821.123
|% -10,00
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|VAKKO
|15,84
|35.943.219
|% -10,00
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|SANKO
|14,39
|169.671.321
|% -9,95
|
|YBTAS
|16.500,00
|286.789
|% -7,82
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|FROTO
|212,00
|2.573.669.491
|% -7,50
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|GARAN
|9,04
|3.576.240.045
|% 3,31
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|FROTO
|212,00
|2.573.669.491
|% -7,50
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|ODAS
|4,02
|1.491.470.368
|% 7,77
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|THYAO
|13,94
|1.337.789.701
|% -4,19
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|KRDMD
|7,59
|1.070.445.923
|% -0,26
|
|GARAN
|9,04
|3.576.240.045
|% 3,31
|
|ODAS
|4,02
|1.491.470.368
|% 7,77
|
|EKGYO
|2,17
|678.918.212
|% -0,46
|
|YKBNK
|2,75
|827.091.018
|% 2,23
|
|TSKB
|1,70
|318.993.249
|% 0,59
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,2996
|7,3052
|% -2,54
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|Euro
|8,7192
|8,7285
|% -2,91
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|Sterlin
|10,1435
|10,1944
|% -2,78
|
|Frank
|7,8341
|7,8813
|% -3,16
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|Riyal
|1,9414
|1,9511
|% -2,55
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.731
|1.732
|-13,65
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|Altın Gr.
|406
|406
|-14,05
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|-51,00
|
|Tam
|2.710
|2.780
|-54,08
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|-26,16
|
|Çeyrek
|657
|672
|-13,08
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,20
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|-0,20
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|B. Petrol
|64,24
|64,24
|-3,76
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