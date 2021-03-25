***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.03.2021 16:24
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 12.01.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 16.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 25.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920481
BIST
17:391.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -8,48
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.397
17:397,9568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0358
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9973
En Düşük
7,8757
17:399,4247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0398
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
17:39443,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,82
|Açılış
|: 443,55
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
447,85
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler17:39
|VERTU
|29,26
|67.534.063
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|88.719
|% 10,00
|
|KSTUR
|314,60
|580.122
|% 10,00
|
|SEYKM
|35,00
|59.297.739
|% 9,99
|
|TGSAS
|18,82
|28.688.253
|% 9,99
|
|RODRG
|19,28
|571.711
|% -9,99
|
|KLNMA
|25,24
|1.125.243
|% -9,86
|
|UFUK
|20,82
|138.179
|% -9,40
|
|KENT
|335,00
|2.590.753
|% -8,84
|
|COSMO
|10,50
|130.080
|% -8,30
|
|GARAN
|7,07
|3.295.997.705
|% -1,81
|
|SASA
|46,68
|1.747.163.587
|% -1,31
|
|KOZAL
|121,80
|1.206.747.794
|% 2,53
|
|THYAO
|12,79
|945.086.051
|% -1,69
|
|PETKM
|5,68
|899.990.937
|% 1,07
|
|GARAN
|7,07
|3.295.997.705
|% -1,81
|
|SKBNK
|1,22
|338.978.989
|% 2,52
|
|TSKB
|1,42
|298.330.518
|% -2,74
|
|EKGYO
|1,91
|351.265.028
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,18
|384.243.110
|% -2,24
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9513
|7,9568
|% 0,45
|
|Euro
|9,4047
|9,4247
|% 0,42
|
|Sterlin
|10,8874
|10,9420
|% 0,72
|
|Frank
|8,4463
|8,4972
|% 0,16
|
|Riyal
|2,1143
|2,1249
|% 0,38
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|2,67
|
|Altın Gr.
|443
|444
|1,76
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,02
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,00
|
|B. Petrol
|62,34
|62,34
|-2,07
|