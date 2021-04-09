***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.04.2021 15:44
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 16.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 25.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 31.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 09.04.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 09.04.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926177
BIST
17:081.391
En Yüksek
|Değişim
|: -1,83%
|| -25,89
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.374
17:088,1757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0432
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1818
En Düşük
8,1219
17:089,7308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0141
|Açılış
|: 9,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7328
En Düşük
9,6635
17:08457,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,85
|Açılış
|: 457,36
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
454,58
BIST En Aktif Hisseler17:08
|TUREX
|14,52
|332.072
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|44.063.757
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|623.716
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|138.119.074
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|21.261.072
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|198.182.928
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,39
|22.058.044
|% -9,81
|
|EREGL
|16,08
|1.116.108.990
|% 1,52
|
|BJKAS
|11,16
|934.000.068
|% 9,73
|
|GARAN
|6,66
|892.522.038
|% -1,48
|
|KRDMD
|7,17
|864.227.030
|% -3,50
|
|KOZAL
|115,00
|650.468.832
|% -2,54
|
|EKGYO
|1,88
|459.030.652
|% -2,59
|
|TSKB
|1,34
|293.080.197
|% -4,96
|
|DOHOL
|3,15
|599.065.936
|% -6,25
|
|YKBNK
|2,12
|316.671.540
|% -2,75
|
|GARAN
|6,66
|892.522.038
|% -1,48
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1746
|8,1757
|% 0,53
|
|Euro
|9,7236
|9,7308
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,1895
|11,2457
|% 0,43
|
|Frank
|8,7901
|8,8430
|% 0,25
|
|Riyal
|2,1724
|2,1833
|% 0,45
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|-14,51
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-1,82
|
|Cumhuriyet
|3.021
|3.067
|-23,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|-19,46
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-9,41
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,21
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,83
|62,83
|-0,37
|