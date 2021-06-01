***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.06.2021 17:02
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Emin Erdem Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 31.03.2016 Şekerbank T.A.Ş. Murahhas Üye Şeker GYO Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Yönetim kurulu Başkanı /Kamu ve Özel Kesim İletişimi, Strateji Geliştirmeden Sorumlu
NARIMAN ZHARKINBAYEV Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 18.03.2021 İcrada Görevli Şekerbank T.A.Ş.Genel Müdür Vekili / Murahhas Üye Şekerbank T.A.Ş. Murahhas Üye Evet Bağımsız Üye Değil Yönetim kurulu Üyesi /Kredi Komitesi Üyesi
MUSTAFA ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 17.09.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil İç Kontrol ve Uyum / Finansal Raporlamalardan Sorumlu
AYŞE ZEYNEP KARAHAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 19.10.2020 Evet Bağımsız Üye Değil Yönetim Kurulu Üyesi
AHMET HAKAN EKEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 14.04.2021 Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Evet Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Vekili
ÇETİN AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.05.2021 İcrada Görevli Değil Şekerbank T.A.Ş.Murahhas Üye Evet Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939379
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|ESEN
|31,68
|144.477.355
|% 10,00
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|KONTR
|72,60
|12.051.294
|% 10,00
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|MZHLD
|35,08
|847.077
|% 9,97
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|BEYAZ
|10,16
|12.393.832
|% 9,96
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|METUR
|27,60
|36.751.789
|% 9,96
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|ISKUR
|356.400,00
|712.800
|% -10,00
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|UTPYA
|27,00
|1.816.632
|% -10,00
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|ODAS
|2,08
|241.464.858
|% -9,96
|
|USAK
|2,10
|108.784.859
|% -9,87
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|EPLAS
|23,52
|694.983
|% -7,04
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|GARAN
|8,09
|1.289.301.373
|% 1,25
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|THYAO
|13,40
|969.014.850
|% 0,60
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|YKBNK
|2,22
|623.463.330
|% 3,26
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|KRDMD
|7,95
|552.932.804
|% 1,15
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|EREGL
|19,41
|398.682.511
|% 0,94
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|YKBNK
|2,22
|623.463.330
|% 3,26
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|GARAN
|8,09
|1.289.301.373
|% 1,25
|
|ODAS
|2,08
|241.464.858
|% -9,96
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|TSKB
|1,37
|128.772.188
|% 3,01
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|EKGYO
|1,94
|171.825.395
|% -0,51
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,5169
|8,5197
|% 0,33
|
|Euro
|10,4395
|10,4448
|% 0,55
|
|Sterlin
|12,0337
|12,0941
|% -0,00
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|Frank
|9,4631
|9,5201
|% 0,57
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|Riyal
|2,2646
|2,2759
|% 0,31
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|17:20
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.898
|1.899
|-8,03
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|Altın Gr.
|520
|520
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|3.445
|3.497
|4,00
|
|Tam
|3.422
|3.510
|-2,11
|
|Yarım
|1.654
|1.698
|-1,02
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|Çeyrek
|830
|849
|-0,51
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|Gümüş.Ons
|28,12
|28,15
|0,08
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|Gümüş Gr.
|7,71
|7,72
|0,05
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|B. Petrol
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|71,06
|1,75
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Seans Raporu
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17:31TUCLK
Yüzde 7.82 oranında artışla 12.82 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 072, 207 adet işlem
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