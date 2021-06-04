***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.06.2021 16:29
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 25.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 31.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 09.04.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 09.04.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 04.06.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940182
BIST
16:211.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,77
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.434
En Düşük
1.427
16:218,6591
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0434
|Açılış
|: 8,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6400
16:2110,5503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0197
|Açılış
|: 10,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5168
16:21525,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,46
|Açılış
|: 525,90
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,74
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler16:21
|DOBUR
|13,90
|2.690.313
|% 9,97
|
|RODRG
|15,56
|1.715.587
|% 9,96
|
|BOBET
|4,23
|367.050.813
|% 9,87
|
|FRIGO
|23,18
|35.523.939
|% 9,75
|
|ERBOS
|97,55
|138.576.619
|% 8,15
|
|PKENT
|2.691,00
|3.169.443
|% -10,00
|
|MERIT
|216,00
|1.166.239
|% -10,00
|
|ISKUR
|289.500,00
|289.500
|% -9,75
|
|DIRIT
|6,01
|116.898
|% -8,94
|
|KARSN
|3,93
|746.217.193
|% -6,65
|
|THYAO
|14,00
|1.031.735.880
|% 0,07
|
|GARAN
|8,09
|774.291.730
|% 0,62
|
|KARSN
|3,93
|746.217.193
|% -6,65
|
|KOZAL
|120,50
|512.824.103
|% 1,18
|
|PETKM
|6,36
|510.956.676
|% 0,63
|
|KARSN
|3,93
|746.217.193
|% -6,65
|
|YKBNK
|2,20
|264.009.122
|% 0,00
|
|GARAN
|8,09
|774.291.730
|% 0,62
|
|BOBET
|4,23
|367.050.813
|% 9,87
|
|PETKM
|6,36
|510.956.676
|% 0,63
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6562
|8,6591
|% -0,50
|
|Euro
|10,5445
|10,5503
|% -0,19
|
|Sterlin
|12,2516
|12,3131
|% 0,11
|
|Frank
|9,5968
|9,6546
|% 0,03
|
|Riyal
|2,3035
|2,3150
|% -0,44
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.887
|15,81
|
|Altın Gr.
|524
|524
|0,35
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.521
|-2,00
|
|Tam
|3.447
|3.536
|-7,07
|
|Yarım
|1.666
|1.710
|-3,42
|
|Çeyrek
|836
|855
|-1,71
|
|Gümüş.Ons
|27,74
|27,77
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|7,70
|7,71
|0,03
|
|B. Petrol
|71,68
|71,68
|0,37
|