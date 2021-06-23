***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.06.2021 15:17
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 25.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 09.04.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 09.04.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 04.06.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943753
BIST
16:341.409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,99
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.401
16:348,6292
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0207
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6768
En Düşük
8,5973
16:3410,3285
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0056
|Açılış
|: 10,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3591
En Düşük
10,2595
16:34495,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,19
|Açılış
|: 495,95
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
497,61
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler16:34
|KENT
|243,20
|1.053.249
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|26.492.975
|% 9,99
|
|TKURU
|185,20
|15.781.766
|% 9,98
|
|OZBAL
|12,24
|75.588.703
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,69
|22.006.056
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,39
|49.697
|% -7,33
|
|YBTAS
|13.005,70
|117.051
|% -7,10
|
|BOBET
|5,28
|76.229.485
|% -6,55
|
|ESCOM
|5,83
|43.191.392
|% -5,97
|
|DIRIT
|4,75
|39.443
|% -5,94
|
|THYAO
|14,55
|947.169.417
|% -1,42
|
|EKGYO
|2,10
|944.299.592
|% -2,33
|
|GARAN
|8,27
|864.431.139
|% -0,60
|
|KOZAL
|123,20
|623.790.821
|% 1,48
|
|HALKB
|5,29
|620.925.894
|% 0,38
|
|EKGYO
|2,10
|944.299.592
|% -2,33
|
|YKBNK
|2,19
|279.678.624
|% -0,45
|
|HALKB
|5,29
|620.925.894
|% 0,38
|
|GARAN
|8,27
|864.431.139
|% -0,60
|
|THYAO
|14,55
|947.169.417
|% -1,42
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6264
|8,6292
|% -0,24
|
|Euro
|10,3219
|10,3285
|% -0,05
|
|Sterlin
|12,0532
|12,1136
|% 0,20
|
|Frank
|9,3902
|9,4468
|% 0,09
|
|Riyal
|2,2978
|2,3094
|% -0,08
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|12,21
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,08
|
|Cumhuriyet
|3.285
|3.335
|-4,00
|
|Tam
|3.269
|3.352
|-5,66
|
|Yarım
|1.580
|1.621
|-2,74
|
|Çeyrek
|793
|811
|-1,37
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,19
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|0,05
|
|B. Petrol
|75,81
|75,81
|1,00
|
Seans Raporu
16:34
daha fazla
-
16:46ISGSY
Yüzde -4.66 oranında düşüşle 9.81 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 778, 321 adet işlem
-
16:45BOBET
Yüzde -6.73 oranında düşüşle 5.27 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 609, 048 adet işlem
-
16:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TAVHL, THYAO
-
16:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 22 kaybederek (% -0.18 ) 1, 246
-
16:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CEOEM, EUYO, RTALB, KENT, RAYSG, DAGHL, OZBAL, VKFYO, GLRYH, TKURU