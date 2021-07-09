***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.07.2021 15:15
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 25.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 09.04.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 04.06.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 09.07.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949984
BIST
16:351.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,77
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
16:358,6765
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0162
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6523
16:3510,2980
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0182
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2574
16:35502,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,30
|Açılış
|: 502,74
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler16:33
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|SILVR
|6,06
|39.453.637
|% 7,45
|
|TIRE
|7,95
|61.974.232
|% 6,14
|
|NTGAZ
|8,13
|56.565.198
|% 6,00
|
|DIRIT
|3,70
|272.083
|% 5,71
|
|FADE
|17,47
|47.336.614
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|33.322.877
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|231.812.031
|% -9,84
|
|VKFYO
|6,80
|792.035
|% -7,98
|
|IDGYO
|1,76
|16.243.114
|% -7,37
|
|KRDMD
|7,24
|641.491.781
|% 2,26
|
|THYAO
|13,66
|583.111.668
|% 0,00
|
|GARAN
|8,52
|571.273.245
|% -0,47
|
|PETKM
|5,47
|570.137.509
|% 2,43
|
|EREGL
|18,01
|480.005.823
|% 2,56
|
|PEKGY
|1,10
|231.812.031
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,28
|264.656.892
|% 1,33
|
|PETKM
|5,47
|570.137.509
|% 2,43
|
|EKGYO
|1,85
|183.885.118
|% -0,54
|
|KRDMD
|7,24
|641.491.781
|% 2,26
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6729
|8,6765
|% -0,19
|
|Euro
|10,2910
|10,2968
|% -0,19
|
|Sterlin
|11,9616
|12,0216
|% 0,04
|
|Frank
|9,4316
|9,4884
|% -0,38
|
|Riyal
|2,3035
|2,3150
|% -0,36
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|0,58
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-1,58
|
|Cumhuriyet
|3.328
|3.378
|-13,00
|
|Tam
|3.313
|3.395
|-14,33
|
|Yarım
|1.601
|1.642
|-6,93
|
|Çeyrek
|803
|821
|-3,46
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,98
|74,98
|0,86
|
Seans Raporu
16:33
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-
16:46SILVR
Yüzde 7.62 oranında artışla 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 664, 142 adet işlem
-
16:43EDIP
Yüzde 4.49 oranında artışla 2.79 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 949, 506 adet işlem
-
16:42NTGAZ
Yüzde 6.00 oranında artışla 8.13 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 995, 310 adet işlem
-
16:41ANELE
Yüzde 4.93 oranında artışla 2.98 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 344, 979 adet işlem
-
16:40TIRE
Yüzde 6.28 oranında artışla 7.96 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 913, 118 adet işlem