***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.09.2021 15:53
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 09.07.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 03.09.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 03.09.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 17.09.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964284
BIST
17:111.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,66
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.427
En Düşük
1.415
17:118,6248
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,0990
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5100
|
8,6279
En Düşük
8,5060
17:1110,1373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0784
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1698
En Düşük
10,0237
17:11484,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 4,05
|Açılış
|: 484,57
|
|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
488,34
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler17:10
|TEZOL
|18,44
|13.007.373
|% 9,96
|
|GARFA
|10,28
|5.324.642
|% 9,95
|
|MRSHL
|262,50
|2.256.997
|% 9,38
|
|AKYHO
|2,68
|24.741.787
|% 8,50
|
|GLRYH
|2,61
|12.357.345
|% 8,30
|
|KTSKR
|64,90
|24.094.919
|% -9,99
|
|ISKPL
|7,21
|261.959.823
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,05
|75.742.527
|% -9,48
|
|NUGYO
|15,04
|30.813.675
|% -7,27
|
|BASCM
|9,80
|143.381
|% -6,67
|
|THYAO
|12,76
|1.398.520.470
|% 2,33
|
|GARAN
|9,44
|1.079.278.273
|% -0,63
|
|YEOTK
|51,60
|474.282.036
|% -0,39
|
|EREGL
|17,03
|439.904.844
|% -0,47
|
|TUPRS
|109,10
|412.139.826
|% 0,93
|
|YKBNK
|2,47
|378.497.536
|% 0,00
|
|GARAN
|9,44
|1.079.278.273
|% -0,63
|
|THYAO
|12,76
|1.398.520.470
|% 2,33
|
|IHGZT
|1,05
|75.742.527
|% -9,48
|
|KRDMD
|6,76
|377.390.236
|% -1,60
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6068
|8,6097
|% 0,98
|
|Euro
|10,1132
|10,1197
|% 0,60
|
|Sterlin
|11,8096
|11,8688
|% 0,77
|
|Frank
|9,2174
|9,2729
|% 0,74
|
|Riyal
|2,2868
|2,2982
|% 0,92
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|-1,41
|
|Altın Gr.
|485
|485
|4,56
|
|Cumhuriyet
|3.202
|3.251
|11,00
|
|Tam
|3.194
|3.276
|20,94
|
|Yarım
|1.544
|1.585
|10,13
|
|Çeyrek
|774
|792
|5,06
|
|Gümüş.Ons
|22,50
|22,53
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,27
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,08
|75,08
|-0,59
|
Seans Raporu
17:10
daha fazla
-
17:23DOCO
Yüzde 6.59 oranında artışla 699.00 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 276 adet işlem
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17:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 13 artarak (% 0.14 ) 1, 517
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17:22
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, GARAN
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17:22XU100
Endeks 1, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 9, 802.00 milyon TL de
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17:22VKFYO
Yüzde 4.17 oranında artışla 6.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 120, 686 adet işlem