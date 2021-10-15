***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.10.2021 15:28
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 03.09.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 03.09.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 17.09.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 08.10.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Ke Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971025
BIST
15:521.403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -9,06
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.412
|
1.422
En Düşük
1.402
15:529,2288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0514
|Açılış
|: 9,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1500
|
9,2427
En Düşük
9,1719
15:5210,7201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0468
|Açılış
|: 10,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6000
|
10,7441
En Düşük
10,6401
15:52525,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -5,06
|Açılış
|: 525,45
|
|Önceki Kapanış
|: 530,22
|
531,54
En Düşük
525,06
BIST En Aktif Hisseler15:50
|KERVN
|0,77
|2.231.055
|% 10,00
|
|CEOEM
|10,57
|111.486.233
|% 7,75
|
|KONTR
|63,35
|213.085.450
|% 6,92
|
|MERIT
|28,24
|50.076.667
|% 6,57
|
|BTCIM
|14,30
|18.083.144
|% 6,40
|
|BAYRK
|8,91
|2.820.434
|% -10,00
|
|LUKSK
|49,02
|42.986.814
|% -9,97
|
|PRKAB
|15,64
|115.936.018
|% -9,96
|
|DOBUR
|27,70
|1.632.900
|% -9,95
|
|KZBGY
|28,60
|170.968.691
|% -9,95
|
|GARAN
|8,94
|1.882.491.235
|% -3,46
|
|THYAO
|14,34
|762.552.461
|% 0,28
|
|KRDMD
|6,92
|731.520.544
|% 2,52
|
|TUPRS
|128,20
|621.107.019
|% 2,56
|
|EREGL
|17,61
|619.241.139
|% 0,34
|
|EKGYO
|1,87
|547.867.036
|% 1,63
|
|GARAN
|8,94
|1.882.491.235
|% -3,46
|
|YKBNK
|2,34
|375.528.263
|% -2,09
|
|ODAS
|1,49
|201.985.418
|% 3,47
|
|KRDMD
|6,92
|731.520.544
|% 2,52
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2277
|9,2302
|% 0,58
|
|Euro
|10,7045
|10,7082
|% 0,33
|
|Sterlin
|12,6457
|12,7091
|% 1,02
|
|Frank
|9,9270
|9,9868
|% 0,27
|
|Riyal
|2,4522
|2,4645
|% 0,47
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-21,80
|
|Altın Gr.
|527
|527
|-3,43
|
|Cumhuriyet
|3.483
|3.536
|-23,00
|
|Tam
|3.466
|3.553
|-22,85
|
|Yarım
|1.675
|1.719
|-11,06
|
|Çeyrek
|840
|859
|-5,53
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,24
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,77
|84,77
|0,77
|