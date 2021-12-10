***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.12.2021 16:59
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 17.09.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 08.10.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 15.10.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 10.12.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 10.12.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982717
BIST
17:142.032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,75
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.001
17:1413,8839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0967
|Açılış
|: 13,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
17:1415,6911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0953
|Açılış
|: 15,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7569
En Düşük
15,4828
17:14796,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 8,85
|Açılış
|: 796,44
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
799,59
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler17:12
|HEDEF
|5,39
|76.595.257
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,31
|22.919.074
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|719.087
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|15.148.802
|% 9,95
|
|EDATA
|16,53
|88.814.697
|% 9,91
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|1.803.391
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.166.048
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|8.771.983
|% -9,95
|
|THYAO
|22,44
|4.865.728.099
|% 2,00
|
|KRDMD
|10,79
|2.886.652.229
|% 2,76
|
|PETKM
|9,10
|2.503.517.894
|% 1,79
|
|SISE
|15,65
|2.328.470.197
|% 1,62
|
|ASELS
|24,60
|1.510.920.460
|% -1,76
|
|EKGYO
|2,52
|1.111.299.359
|% -0,40
|
|PETKM
|9,10
|2.503.517.894
|% 1,79
|
|KRDMD
|10,79
|2.886.652.229
|% 2,76
|
|YKBNK
|3,55
|839.309.603
|% -1,66
|
|TSKB
|1,59
|369.829.547
|% -2,45
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8790
|13,8840
|% 0,70
|
|Euro
|15,6553
|15,6837
|% 0,56
|
|Sterlin
|18,2829
|18,3746
|% 0,59
|
|Frank
|14,9612
|15,0513
|% 0,62
|
|Riyal
|3,6869
|3,7054
|% 0,61
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|10,98
|
|Altın Gr.
|796
|796
|8,81
|
|Cumhuriyet
|5.277
|5.357
|63,00
|
|Tam
|5.247
|5.380
|58,75
|
|Yarım
|2.536
|2.603
|28,42
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|14,21
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,18
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,88
|0,13
|
|B. Petrol
|75,38
|75,38
|0,96
|