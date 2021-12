***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksBüyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat:7 34393 Esentepe / Şişli / İSTANBUL 0 212 292 74 10 0 212 292 74 19Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarıİskontolu Finansman Bonosu 08.10.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarıİskontolu Finansman Bonosu 15.10.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarıİskontolu Finansman Bonosu 10.12.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarıİskontolu Finansman Bonosu 10.12.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarıİskontolu Finansman Bonosu 22.12.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarıİskontolu Finansman Bonosu 22.12.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarıİskontolu Finansman Bonosu 23.12.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 180.000.000Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı 576.786.000,8 TRY 31,01SAMRUK-KAZYNA INVEST LLP 224.353.417,47 TRY 12,06Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı 119.730.103,73 TRY 6,44Diğer 939.130.478,00 TRY 50,49Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 0,01 TRY 72.000.000,00 TRY 0,40 İşlem GörmüyorB Nama 0,01 TRY 90.000.036,00 TRY 0,50 İşlem GörmüyorC Nama 0,01 TRY 17.999.964,00 TRY 0,10 İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Şekerbank T.A.Ş. 179.999.879,94 TRY 99,99Şeker Finansal Kiralama A.Ş. 36 TRY 0,00Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 36 TRY 0,00Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı 36 TRY 0,00Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. 12,06 TRY 0,00TOPLAM 180.000.000,00 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985821BIST