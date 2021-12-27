***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.12.2021 16:55
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 08.10.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 10.12.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 10.12.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 22.12.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 22.12.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 23.12.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986405
BIST
17:051.914
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 22,40
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.943
En Düşük
1.873
17:0511,3305
En Yüksek
|Değişim
|: 3,09%
|| 0,3391
|Açılış
|: 11,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
|
11,5777
En Düşük
10,7605
17:0512,9094
En Yüksek
|Değişim
|: 3,78%
|| 0,4699
|Açılış
|: 12,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0000
|
14,1284
En Düşük
12,1851
17:05658,26
En Yüksek
|Değişim
|: 3,12%
|| 19,93
|Açılış
|: 658,26
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler17:05
|ISKPL
|5,39
|103.435.710
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,38
|10.963.987
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|376.973
|% 10,00
|
|PRKAB
|44,48
|16.985.747
|% 9,99
|
|RAYSG
|14,90
|5.813.198
|% 9,96
|
|DOBUR
|64,80
|8.585.093
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,19
|64.658.177
|% -9,90
|
|ORMA
|33,20
|186.930
|% -6,48
|
|YBTAS
|15.600,00
|238.767
|% -6,42
|
|UFUK
|18,07
|423.291
|% -6,37
|
|GARAN
|11,74
|1.987.043.636
|% 0,17
|
|THYAO
|21,22
|1.872.684.378
|% 0,47
|
|EREGL
|29,08
|1.735.862.950
|% 2,47
|
|SASA
|51,00
|1.645.164.654
|% 7,14
|
|KRDMD
|9,52
|1.417.317.396
|% 0,95
|
|YKBNK
|3,68
|1.213.993.430
|% 4,25
|
|EKGYO
|2,25
|594.861.442
|% 1,35
|
|GARAN
|11,74
|1.987.043.636
|% 0,17
|
|KRDMD
|9,52
|1.417.317.396
|% 0,95
|
|ODAS
|1,37
|148.037.543
|% 0,00
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3289
|11,3305
|% 3,09
|
|Euro
|12,8449
|12,9094
|% 3,78
|
|Sterlin
|15,1528
|15,2288
|% 3,09
|
|Frank
|12,2616
|12,3355
|% 2,95
|
|Riyal
|3,0042
|3,0192
|% 2,94
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|3,72
|
|Altın Gr.
|660
|660
|21,75
|
|Cumhuriyet
|4.440
|4.507
|-15,00
|
|Tam
|4.417
|4.533
|-19,73
|
|Yarım
|2.135
|2.193
|-9,54
|
|Çeyrek
|1.071
|1.096
|-4,77
|
|Gümüş.Ons
|22,92
|22,95
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|8,33
|8,35
|0,21
|
|B. Petrol
|76,28
|76,28
|0,49
|
Seans Raporu
17:05
daha fazla
-
17:20AKSUE
Yüzde 4.20 oranında artışla 23.84 lira fiyatla işlem gören hissede 249, 104 adet işlem
-
17:19HURGZ
Yüzde 9.50 oranında artışla 1.96 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 248, 688 adet işlem
-
17:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 09 artarak (% 1.15 ) 2, 111
-
17:18XU100
Endeks 1, 913 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 13 üstünde . İşlem hacmi 26, 100.00 milyon TL de
-
17:18SKTAS
Yüzde 4.78 oranında artışla 2.41 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 504, 748 adet işlem