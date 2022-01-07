***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.01.2022 16:12
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 10.12.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 10.12.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 22.12.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 22.12.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 23.12.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 07.01.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989934
BIST
16:062.004
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -3,29
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
1.994
16:0613,9237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0818
|Açılış
|: 13,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9315
En Düşük
13,7400
16:0615,7453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1007
|Açılış
|: 15,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7577
En Düşük
15,5317
16:06796,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 3,30
|Açılış
|: 797,32
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler16:04
|UZERB
|51,20
|1.937.459
|% 9,97
|
|LIDFA
|4,76
|30.616.818
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|670.749
|% 9,84
|
|SODSN
|33,46
|525.889
|% 9,49
|
|ORCAY
|31,88
|9.575.258
|% 9,40
|
|DOBUR
|92,80
|11.989.036
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|63.360.674
|% -9,98
|
|SEYKM
|9,31
|223.690.225
|% -9,61
|
|IHAAS
|10,35
|3.918.822
|% -6,08
|
|IHEVA
|1,00
|24.228.458
|% -5,66
|
|GARAN
|11,65
|3.425.637.671
|% 1,48
|
|EREGL
|30,50
|2.998.516.138
|% 0,99
|
|KRDMD
|11,25
|2.054.926.409
|% 6,23
|
|THYAO
|24,36
|1.995.200.755
|% -2,01
|
|YKBNK
|3,58
|1.409.256.589
|% 2,58
|
|YKBNK
|3,58
|1.409.256.589
|% 2,58
|
|GARAN
|11,65
|3.425.637.671
|% 1,48
|
|KRDMD
|11,25
|2.054.926.409
|% 6,23
|
|EKGYO
|2,29
|391.592.046
|% 1,33
|
|TSKB
|1,55
|242.914.079
|% 2,65
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9066
|13,9343
|% 0,67
|
|Euro
|15,7270
|15,7673
|% 0,78
|
|Sterlin
|18,7165
|18,8104
|% 0,55
|
|Frank
|14,9638
|15,0540
|% 0,35
|
|Riyal
|3,6806
|3,6991
|% 0,43
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|1,07
|
|Altın Gr.
|797
|797
|3,86
|
|Cumhuriyet
|5.298
|5.378
|42,00
|
|Tam
|5.270
|5.408
|41,08
|
|Yarım
|2.547
|2.616
|19,88
|
|Çeyrek
|1.278
|1.308
|9,93
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,15
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,86
|0,01
|
|B. Petrol
|82,64
|82,64
|0,65
|