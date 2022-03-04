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***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.03.2022 16:34
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 22.12.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 22.12.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 23.12.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 07.01.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 04.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007333


BIST
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Değişim :  -1,20% |  -24,37
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVOD 1,41 2.582.204 % 41,00  
INVES 27,28 266.448.306 % 10,00  
YUNSA 14,59 40.524.885 % 9,95  
MEDTR 11,93 22.309.247 % 9,95  
VERUS 51,60 35.937.987 % 9,18  
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16:55 Alış Satış %  
Dolar 14,2495 14,2577 % 1,02  
Euro 15,5471 15,5841 % -0,38  
Sterlin 18,7736 18,8678 % 0,02  
Frank 15,4070 15,4998 % 0,69  
Riyal 3,7839 3,8029 % 0,90  
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16:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.946 1.947 9,33  
Altın Gr. 891 891 11,73  
Cumhuriyet 5.899 5.988 88,00  
Tam 5.871 6.020 81,30  
Yarım 2.838 2.912 39,33  
Çeyrek 1.423 1.456 19,66  
Gümüş.Ons 25,21 25,24 0,03  
Gümüş Gr. 11,52 11,53 0,10  
B. Petrol 115 115 4,07  
Seans Raporu 16:55
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