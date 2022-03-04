***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.03.2022 16:34
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 22.12.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 22.12.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 23.12.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 07.01.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 04.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007333
BIST
16:571.999
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -24,37
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.992
16:5714,2597
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1455
|Açılış
|: 14,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
16:5715,6135
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0305
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5215
16:57891,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 12,35
|Açılış
|: 891,52
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler16:55
|AVOD
|1,41
|2.582.204
|% 41,00
|
|INVES
|27,28
|266.448.306
|% 10,00
|
|YUNSA
|14,59
|40.524.885
|% 9,95
|
|MEDTR
|11,93
|22.309.247
|% 9,95
|
|VERUS
|51,60
|35.937.987
|% 9,18
|
|BASCM
|3,31
|2.114.803
|% -9,32
|
|AKFGY
|3,01
|61.322.272
|% -7,38
|
|ACSEL
|23,88
|21.053.704
|% -6,43
|
|DOCO
|1.224,00
|25.383.541
|% -6,31
|
|DAGHL
|12,92
|2.453.399
|% -6,17
|
|KRDMD
|13,43
|4.018.860.498
|% -1,32
|
|EREGL
|34,26
|2.325.861.615
|% -3,06
|
|THYAO
|25,30
|1.631.611.418
|% -2,47
|
|ASELS
|24,44
|1.349.735.966
|% 2,60
|
|KOZAL
|129,10
|1.169.328.007
|% 0,16
|
|ODAS
|1,45
|451.361.362
|% 9,02
|
|KRDMD
|13,43
|4.018.860.498
|% -1,32
|
|DOHOL
|2,88
|783.552.884
|% 8,68
|
|YKBNK
|3,64
|494.290.354
|% -0,55
|
|PETKM
|7,97
|1.080.960.130
|% 0,89
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2495
|14,2577
|% 1,02
|
|Euro
|15,5471
|15,5841
|% -0,38
|
|Sterlin
|18,7736
|18,8678
|% 0,02
|
|Frank
|15,4070
|15,4998
|% 0,69
|
|Riyal
|3,7839
|3,8029
|% 0,90
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|9,33
|
|Altın Gr.
|891
|891
|11,73
|
|Cumhuriyet
|5.899
|5.988
|88,00
|
|Tam
|5.871
|6.020
|81,30
|
|Yarım
|2.838
|2.912
|39,33
|
|Çeyrek
|1.423
|1.456
|19,66
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|0,10
|
|B. Petrol
|115
|115
|4,07
|
Seans Raporu
16:55
daha fazla
-
17:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 84 kaybederek (% -1.48 ) 2, 248
-
17:07XU100
Endeks 1, 999 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 19 altında . İşlem hacmi 23, 265.00 milyon TL de
-
17:07DOCO
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 1, 224.00 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 215 adet işlem
-
17:06DOCO
Yüzde -6.28 oranında düşüşle 1, 224.40 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 179 adet işlem
-
17:05EDATA
Yüzde -4.45 oranında düşüşle 22.76 lira fiyatla işlem gören hissede 767, 131 adet işlem