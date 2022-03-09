***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.03.2022 16:42
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 22.12.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 22.12.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 23.12.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 04.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 09.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008726
BIST
18:052.043
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 31,35
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.031
18:0514,6309
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1803
|Açılış
|: 14,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6802
En Düşük
14,4349
18:0516,1647
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 0,3603
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,2405
En Düşük
15,7698
18:05937,26
En Yüksek
|Değişim
|: -1,76%
|| -16,76
|Açılış
|: 937,26
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
931,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|16,94
|435.782
|% 10,00
|
|AVGYO
|2,87
|15.199.332
|% 9,96
|
|SASA
|55,80
|2.560.725.075
|% 9,95
|
|GRSEL
|9,07
|449.600
|% 9,94
|
|AVOD
|1,89
|96.862.534
|% 9,88
|
|EUHOL
|2,76
|23.060.258
|% -6,12
|
|BRLSM
|9,09
|28.871.344
|% -5,80
|
|INTEM
|66,00
|3.307.570
|% -4,76
|
|PAMEL
|101,20
|9.370.245
|% -4,35
|
|RYSAS
|4,39
|16.524.279
|% -4,15
|
|THYAO
|26,14
|5.634.217.754
|% 3,32
|
|KRDMD
|14,33
|3.653.544.250
|% -1,78
|
|SASA
|55,80
|2.560.725.075
|% 9,95
|
|GARAN
|11,84
|2.128.030.041
|% 2,07
|
|KOZAL
|141,00
|2.062.141.352
|% -2,49
|
|YKBNK
|3,74
|1.024.491.714
|% 3,31
|
|KRDMD
|14,33
|3.653.544.250
|% -1,78
|
|ODAS
|1,49
|365.451.823
|% 4,93
|
|DOHOL
|3,15
|747.371.736
|% 9,00
|
|THYAO
|26,14
|5.634.217.754
|% 3,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6278
|14,6353
|% 1,28
|
|Euro
|16,1265
|16,1643
|% 2,28
|
|Sterlin
|19,1945
|19,2908
|% 1,64
|
|Frank
|15,6909
|15,7855
|% 1,22
|
|Riyal
|3,8863
|3,9058
|% 1,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.995
|1.996
|-55,70
|
|Altın Gr.
|935
|935
|-18,55
|
|Cumhuriyet
|6.201
|6.295
|-48,00
|
|Tam
|6.153
|6.311
|-66,11
|
|Yarım
|2.974
|3.053
|-31,98
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|-15,99
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,04
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,23
|-0,07
|
|B. Petrol
|121
|121
|-6,88
|