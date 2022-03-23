***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.03.2022 16:51
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 23.12.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 04.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 09.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 23.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012423
BIST
17:062.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,32
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.204
En Düşük
2.170
17:0614,8560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0337
|Açılış
|: 14,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8280
|
14,8589
En Düşük
14,7784
17:0616,3225
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0366
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,2835
17:06923,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 7,88
|Açılış
|: 923,99
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
924,69
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler17:06
|ENSRI
|16,94
|37.222.562
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|24.255.774
|% 10,00
|
|KTSKR
|33,28
|136.514.301
|% 9,98
|
|GZNMI
|38,34
|34.666.789
|% 9,98
|
|KUTPO
|46,56
|105.239.709
|% 9,97
|
|PKENT
|258,20
|66.035.475
|% -9,97
|
|DOHOL
|3,28
|1.160.463.384
|% -9,89
|
|SERVE
|13,68
|1.169.266
|% -7,25
|
|AYCES
|68,05
|8.279.607
|% -6,07
|
|MAALT
|270,60
|74.489.497
|% -6,01
|
|GARAN
|12,15
|3.311.032.523
|% 1,84
|
|THYAO
|28,38
|2.078.995.080
|% -0,49
|
|KRDMD
|15,21
|1.421.633.229
|% -0,33
|
|HEKTS
|18,16
|1.263.154.468
|% 4,79
|
|EREGL
|33,42
|1.161.953.669
|% -1,12
|
|DOHOL
|3,28
|1.160.463.384
|% -9,89
|
|GARAN
|12,15
|3.311.032.523
|% 1,84
|
|YKBNK
|4,04
|704.758.700
|% -1,46
|
|ODAS
|1,62
|277.568.776
|% -1,82
|
|EKGYO
|2,35
|389.685.237
|% 0,43
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8441
|14,8560
|% 0,23
|
|Euro
|16,3110
|16,3225
|% -0,22
|
|Sterlin
|19,5114
|19,6093
|% -0,49
|
|Frank
|15,8289
|15,9243
|% -0,02
|
|Riyal
|3,9466
|3,9664
|% 0,14
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|10,93
|
|Altın Gr.
|923
|924
|7,41
|
|Cumhuriyet
|6.119
|6.211
|48,00
|
|Tam
|6.094
|6.246
|63,49
|
|Yarım
|2.945
|3.021
|30,71
|
|Çeyrek
|1.477
|1.511
|15,35
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,02
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,99
|0,16
|
|B. Petrol
|120
|120
|4,92
|
Seans Raporu
17:06
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-
17:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, GARAN, FROTO
-
17:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 47 kaybederek (% -0.12 ) 1, 975
-
17:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISYAT, GZNMI, KTSKR, ENSRI, NETAS, KUTPO
-
17:21
YAPRK, ETILR, NETAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:21
MAALT, Z30KP, IEYHO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında