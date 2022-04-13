***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.04.2022 16:36
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 04.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 09.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 23.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazar
İskontolu Finansman Bonosu 30.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazar
İskontolu Finansman Bonosu 13.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020084
BIST
17:422.457
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -6,96
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.435
17:4214,6035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0049
|Açılış
|: 14,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
17:4215,8762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0658
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,8898
En Düşük
15,7820
17:42928,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,09
|Açılış
|: 928,21
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
929,92
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler17:42
|MMCAS
|3,52
|1.298.324
|% 10,00
|
|ULUSE
|160,70
|25.252.911
|% 9,99
|
|PKART
|17,76
|36.387.595
|% 9,97
|
|OYLUM
|2,56
|12.320.930
|% 9,87
|
|MEPET
|3,02
|23.794.519
|% 9,82
|
|ASUZU
|81,00
|24.331.536
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|6.785.716
|% -9,97
|
|ISFIN
|4,10
|374.156.649
|% -9,89
|
|KERVN
|0,60
|870.286
|% -9,09
|
|KONKA
|18,18
|275.724.509
|% -8,51
|
|THYAO
|37,04
|3.883.290.080
|% -0,54
|
|GARAN
|13,71
|3.376.788.499
|% -0,15
|
|SISE
|17,38
|3.093.608.784
|% 0,64
|
|YKBNK
|5,08
|2.852.376.106
|% 0,36
|
|KRDMD
|16,15
|2.842.432.669
|% 0,50
|
|YKBNK
|5,08
|2.852.376.106
|% 0,36
|
|ODAS
|2,31
|1.031.970.174
|% 1,76
|
|EKGYO
|2,73
|1.084.553.724
|% 0,37
|
|ZOREN
|2,21
|813.982.916
|% 9,41
|
|GARAN
|13,71
|3.376.788.499
|% -0,15
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5960
|14,6035
|% 0,03
|
|Euro
|15,8557
|15,8762
|% 0,42
|
|Sterlin
|18,9450
|19,0400
|% 0,23
|
|Frank
|15,5538
|15,6475
|% -0,11
|
|Riyal
|3,8806
|3,9001
|% 0,10
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.979
|11,69
|
|Altın Gr.
|928
|928
|5,94
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.234
|5,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|7,13
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,45
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,72
|25,75
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,08
|0,17
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,64
|
Seans Raporu
17:42
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-
17:57PINSU
Yüzde -7.80 oranında düşüşle 3.78 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 167, 356 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 2, 463 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 03 altında . İşlem hacmi 58, 156.00 milyon TL de
-
17:56FORMT
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 1.53 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 091, 677 adet işlem
-
17:55ZOREN
Yüzde 9.90 oranında artışla 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 379, 552, 029 adet işlem
-
17:54BASGZ
Yüzde 4.10 oranında artışla 15.74 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 595, 382 adet işlem