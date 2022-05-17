***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.05.2022 16:36
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 04.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 09.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 23.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazar
İskontolu Finansman Bonosu 30.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazar
İskontolu Finansman Bonosu 13.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 17.05.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030889
BIST
16:592.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 19,94
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.417
En Düşük
2.380
16:5915,7582
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,2171
|Açılış
|: 15,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
16:5916,6362
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 0,3960
|Açılış
|: 16,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7255
En Düşük
16,2212
16:59923,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 12,58
|Açılış
|: 923,58
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler16:59
|ORCAY
|19,91
|217.342.797
|% 10,00
|
|EGEPO
|8,03
|45.496.398
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.559.429
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|25.831.133
|% 9,96
|
|MANAS
|23,70
|27.579.896
|% 9,93
|
|ARMDA
|116,10
|454.373
|% -10,00
|
|GZNMI
|32,80
|4.177.539
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|1.868.232
|% -9,96
|
|UZERB
|39,90
|507.755
|% -8,02
|
|SELVA
|9,73
|82.911.487
|% -6,35
|
|THYAO
|42,80
|3.074.050.103
|% 0,19
|
|SISE
|19,97
|2.266.898.241
|% 3,47
|
|SAHOL
|19,42
|1.223.934.184
|% 0,99
|
|AKBNK
|7,88
|1.210.944.253
|% -1,13
|
|KRDMD
|14,91
|1.205.291.217
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,65
|807.386.514
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,30
|1.183.190.055
|% -0,92
|
|SKBNK
|1,16
|197.506.357
|% 2,65
|
|AKBNK
|7,88
|1.210.944.253
|% -1,13
|
|SISE
|19,97
|2.266.898.241
|% 3,47
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7507
|15,7582
|% 1,40
|
|Euro
|16,6068
|16,6362
|% 2,44
|
|Sterlin
|19,5834
|19,6816
|% 2,62
|
|Frank
|15,8008
|15,8960
|% 2,33
|
|Riyal
|4,1886
|4,2096
|% 1,45
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-1,14
|
|Altın Gr.
|925
|925
|13,78
|
|Cumhuriyet
|6.172
|6.266
|94,00
|
|Tam
|6.141
|6.299
|88,36
|
|Yarım
|2.968
|3.047
|42,74
|
|Çeyrek
|1.489
|1.524
|21,38
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,71
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,00
|0,19
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,66
|
Seans Raporu
16:59
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-
17:14TUREX
Yüzde 5.67 oranında artışla 12.85 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 704, 989 adet işlem
-
17:13MANAS
Yüzde 9.93 oranında artışla 23.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 201, 103 adet işlem
-
17:12GLYHO
Yüzde 4.78 oranında artışla 3.29 lira fiyatla işlem gören hissede 88, 484, 547 adet işlem
-
17:11EDIP
Yüzde 4.88 oranında artışla 3.01 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 079, 967 adet işlem
-
17:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 09 artarak (% 0.87 ) 2, 670